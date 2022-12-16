大費城華人餐館協會成立17周年　風雨同舟 輝煌共慶

費城市議員代表市議會，向熱心社區公益事務的餐館業主們，頒發市議會表揚狀，前排5-9依次為：董事長楊忠瑞、會長朱楓、秘書長葉友銘、第一常務副董事長盧統設、總財務長鄭經春。

大費城華人 餐館協會於12月11日，舉辦成立17週年慶典午宴，中國駐紐約總領館領事邢玉臨、巴桑次仁赴宴，多名賓州 及費城政要出席活動，大費城地區各華社僑領及數百名華裔餐飲業主共聚一堂，慶祝費城中餐業的蓬勃發展。

在雄壯的美中兩國國歌聲中，慶典活動拉開了帷幕。餐館協會董事長楊忠瑞致歡迎辭，歡迎各位在百忙中抽空出席，對此大力支持表示衷心感謝。餐館協會自成立以來，與各社團共同合作，努力推動社區各項事務，為亞裔餐飲業主爭取權益，造福僑胞。同時重視與主流社會的聯繫，只要對社區有利的活動，餐館協會都積極參與。在未來的日子裡，將積極進取，宏揚中華文化，不忘初心，砥礪前行，努力構建和諧社區。

會長朱楓致辭，簡單介紹餐館協會多年來所做的工作，如舉辦少鹽講座，積極參加反歧視抗議示威遊行及反對宵禁法案活動，經過多年的抗爭，不平等的「宵禁令」法案，終被暫停。同時每年參加警察分局的治安會議；每年感恩節送火雞給低收入家庭及向孩子們贈送聖誕禮物；疫情期間購買大量口罩贈送給當地居民等，感謝各餐館業主們為繁榮社區、安居樂業所做的努力。

領事邢玉臨、賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一、賓州州議員傑瑞（Jared Solomom）、市議員斯奎拉（Mark Squilla）、吳大衛(David Oh)、賓州華人僑團聯盟執行主席沈丕權、協勝公會元老陳姿等分別致辭，讚揚餐館協會為費城餐飲業做出的貢獻，中餐業是費城華裔移民的主營業務之一，各種誘人的口味，兼具多種小商品經營的特點，給費城市民提供了諸多方便。祝願費城餐飲業繼續蓬勃發展。秘書長葉友明致答謝辭。

活動中，費城市議員向熱心社區公益事務的餐館業主們，頒發了市議會表揚狀；餐館協會向傑出的華人商家寶號頒發了傑出貢獻獎。費城姐妹、開心、彩虹舞蹈團等獻上精彩舞蹈。慶典活動由林應章、Angela Gu擔任主持人。【圖文報導：彭林】