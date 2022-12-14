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跟進哈佛等名校 賓大法學院退出「美新」排名

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州大學凱里法學院宣布退出「美國新聞與世界報導」年度法學院排行榜。(賓大法學院官網)
賓州大學凱里法學院宣布退出「美國新聞與世界報導」年度法學院排行榜。(賓大法學院官網)

賓州大學凱里法學院(University of Pennsylvania Carey Law School)日前宣布，未來不會提交數據給「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)，形同退出年度法學院排行榜；耶魯大學(Yale)法學院上月打頭陣退出「美國新聞與世界報導」法學院排名後，哈佛(Harvard)、洛杉磯加州大學(UCLA)及爾灣加州大學(UC Irvine)等名校法學院也相繼宣布退出，如今賓大也加入此行列。

賓大凱里法學院聲明指出，「當前的美國新聞排名標準神秘得毫無必要，違背我們核心使命，如本院對根據學生需要核發的財務補助和公益律師培養都增加投資，我們已坦白地與美國新聞分享這些疑慮，希望他們考量變更數據計算和發布方式。」

賓大凱里法學院亦表示，「為更透明來著想」，將公開相關數據。

賓大上月底即讚揚耶魯與哈佛大學「在提出關鍵問題方面展現領導力」，並考慮有意跟進退出排名，2日的宣布是「深思熟慮」後的決定。

哈佛及耶魯法學院指出，美國新聞與世界報導的統計方法讓校方更難錄取低收入戶學生。

耶魯法學院多年來一直穩居美新排行榜首，但耶魯法學院院長希瑟‧格肯(Heather Gerken)稱其排名有「嚴重缺陷」。

格肯當時說：「美國新聞與世界報導的排名阻礙一些計畫，而這些項目支持公共利益職業，歡迎工人階級學生加入。」

耶魯11月打頭陣，成為第一所退出美國新聞與世界報導年度法學院排行榜的學校。

美國新聞與世界報導捍衛自己排名的統計方法，稱該排行榜協助學生決定如何申請學校，且將繼續評鑑每一所達標的法學院，無論校方是否提交數據。

美國新聞與世界報導聲明指出，「美國新聞有義務向準備升學的學生提供參考資訊做比較，讓學生自行評估這些學院。」

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