新州門羅鎮公校斷網 停課關閉3天

門羅鎮學區學監蘇珊．菲克說，由於斷網，學校被迫從11月29日關閉到12月1日。(取材自領英)

新澤西州 格勞斯特郡(Gloucester)門羅鎮(Monroe)的公立學校在11月28日這一周連續關閉三天，學區 人員說，關閉是因為學校斷網，至少在一天內的某段時間上不了網，「而學校管理方和教職員在上課日期間如果不能完全保證上網，會帶來安全的隱憂」。

學區聲明說，網路出現的技術問題是「未經授權的第三方」造成的，會使學校的網路系統一天當中至少某段時間內失靈。

門羅鎮學區學監蘇姍·菲克(Susan Ficke)說，學校從29日關閉到12月1日；學監表示，對造成斷網的第三方將展開調查，網路的恢復工作也在進行中。

學區沒有特別說明電腦系統是否遭到駭客攻擊，學生家長紛紛在社群媒體 上表示擔憂，怕學生和家庭的個資可能被洩露。

格勞斯特郡檢察官辦公室和門羅鎮警局表示，他們沒有參與調查。

聯邦部門9月曾發布警告，指出針對學校系統的勒索軟體攻擊到秋天可能會增多。洛杉磯公立學區9月曾遭到攻擊，但聯邦調查局(FBI)和網路與基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)警告說，由於小城鎮的學區缺乏足夠的資源來預防攻擊，因此更易於成為被攻擊的目標。

門羅鎮學區有六所學校，約有學生6000人。