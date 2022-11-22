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原擬取消遭反彈 新州維持學校心理健康諮詢計畫

編譯孫梁／綜合報導
新州學生今後的心理健康諮詢服務，主要將通過各地新設的「新澤西全州學生支援服務中心」(NJ4S)提供。（新州政府網站）
新州學生今後的心理健康諮詢服務，主要將通過各地新設的「新澤西全州學生支援服務中心」(NJ4S)提供。（新州政府網站）

新澤西州準備取消1988年創建的一項青少年服務計畫，該計畫是在學校內為數萬名學生提供心理健康諮詢。但在遭到教育界和心理健康維權組織的反對後，新州決定放棄取消。州兒童與家庭局16日宣布，63個學區86所學校的青少年服務計畫將至少維持到2024年，但學生今後的心理健康諮詢服務，主要將通過新設的各地社區中心提供。

新設的社區中心名為「新澤西全州學生支援服務中心」(NJ4S)，學區和州議會成員認為，服務從學校向社區轉型是他們的勝利，但許多人擔憂，學校的青少年心理諮詢在2022至2023學年結束後會被撤銷。

米爾維爾(Millville)學區主任認為，設立NJ4S是朝正確方向邁出的一步，但仍有待落實，實施細節會逐步出台。

州府表示，這項決定是在數周來徵求意見的程序後做出，現有的學校服務計畫仍將繼續維持一段時間，以最大限度減少對學生的影響，因為他們已是學校計畫的心理健康諮詢對象。

目前的學校心理諮詢服務計畫大多集中在新州南部，包括肯登郡(Camden)等地的許多高中。

州府表示，未來的NJ4S系統將在明年6月30日前設置多個中樞站，位於15個法院地區附近，並配置預防專家和心理健康諮詢師提供服務，數周後將發布徵求意見書，以廣泛徵求學區和社區的意見。

州長墨菲說：「解決青少年的心理健康問題非常重要，在充滿挑戰的時代，為他們提供心理健康諮詢格外重要。」

新州表示，在青少年的心理健康面臨危機之際，各地區的社區服務中心將可為全州公立學校的140萬個學生提供心理諮詢，地點可設在學校、社區圖書館和社區中心。

始於1988年的學校青少年服務計畫，每年為2萬5000到3萬名學生服務，經費約3200萬元，除心理健康諮詢外，還為學生及家庭提供其他方面的健康和福利服務、協助解決藥物濫用問題、求職和娛樂等。

但新州約2400所學校沒有校內心理健康諮詢服務計畫，州府也表示無力繼續承擔。

心理健康 學區 新州

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