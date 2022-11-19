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紐澤西佛光會 跨宗教論壇宣揚慈悲

新澤西州訊
國際佛光會紐澤西協會應邀參加跨宗教論壇，討論「我們如何在這極端化的時刻展開對話？」。(童振邦翻攝)
國際佛光會紐澤西協會應邀參加跨宗教論壇，討論「我們如何在這極端化的時刻展開對話？」。(童振邦翻攝)

國際佛光會紐澤西協會第四度應邀參加跨宗教論壇，日前在聖瑪麗山祈禱屋(Mount Saint Mary House of Prayer)舉行第六屆跨宗教論壇，由督導陳宜文代表與談，協會會長童振邦，會員蔣本澎現場出席，理事高清線上參加。今年的論壇主題「我們如何在這極端化的時刻展開對話？」，由佛教、印度教、基督教、猶太教、回教代表，就各項議題對談與交流。

身為少數族裔，陳宜文說他在美國體會到亞裔、非裔、西語裔等少數族裔的處境，但大多數美國人是很難感同身受，希望大家都能以平等、相互尊重的原則，與他人友好互動。她強調，雖然這是一個多元的社會，各文化宗教卻有許多共通的普世價值，應該跳脫自身的舒適圈，秉持開放的心態，才能體認同體共生(We Are One)。

基督教代表史蒂文牧師特別贊同「We Are One」，他建議大家共同推廣「好鄰里運動」，促進社會的和諧。

童振邦感謝主辦單位連年舉辦跨宗教論壇，促進彼此友好溝通，並代表紐澤西協會與主辦單位、主持人及印度教、基督教、猶太教、回教的代表們，以中、英文版「獻給旅行者365日」，以及英文版的「人間佛教-佛陀本懷」結緣。

回教代表塔哈(Taher Motiwalla)表示，每日一篇「365」是開啟一天的美妙方式；猶太教教士查理(Rabbi Charles Lightner)則對「人間佛教-佛陀本懷」愛不釋手，表示這為他研究佛教提供了非常寶貴的參考。

童振邦表示，佛光人走進社區積極參與跨宗教交流，是宣揚人間佛教的重要途徑，廣結善緣落實本土化，用佛法來實現「五和」，消弭社會上的極端、對立、分裂，共同努力營造幸福安樂的人間淨土。(寂觀)

猶太 印度 亞裔

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