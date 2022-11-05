新州第3區、第7區國會眾議員選舉 民主黨苦戰

外界認為，新州第七國會選區已連任兩屆的民主黨眾議員馬林諾夫斯基(Tom Malinowski，見圖)很有可能被競爭對手、州參議會前共和黨領袖肯恩(Tom Kean Jr.)取代。(美聯社檔案照)

新澤西州第三國會選區民主黨眾議員 金安迪(Andy Kim)的連任競選曾被認為輕而易舉，但如今選情陷入膠著，「庫克政治報告」表示，他的支持度不如競爭對手、搖滾歌手希利(Bob Healey Jr.)。

希利將大量個人資產投入選戰，他的競選經理表示：「我們對希利占優並不感到驚訝，民眾對他的支持實際上更高，優勢在我們這邊，金安迪有麻煩了。」

新州期中選舉中兩黨角逐的另一個焦點是第七選區，州參議會前共和黨領袖肯恩(Tom Kean Jr.)被認為可能取代已連任兩屆的民主黨國會眾議員馬林諾夫斯基(Tom Malinowski)。

2018年以前，第三和第七選區產生的國會眾議員基本都是共和黨人，如果共和黨人此次在兩個選區勝出，將是拜登總統和國會民主黨團的災難。

希利的個人資產和超級政治行動委員會的資助，使他在經費上不愁與金安迪競爭，第三選區的重劃雖然有利於民主黨人，但金安迪需要讓45%的選民認識他，選區重劃只為民主黨人增加了一個百分點的支持度。

金安迪的競選發言人表示：「在民眾難以支付帳單之際，希利卻花費近300萬元個人資金，還向他的母親開口200萬元成立超級政治行動委員會。家庭資金的投入導致競爭更加瘋狂，這就是為何金安迪團隊要競選到底，以保證希利家族不能買到新州在國會的席位，不讓他們推動對自己有利但對勞工家庭不利的減稅。」

希利截止10月28日已募到130萬元，競選帳戶的資金達276萬元。此外，超級政治行動委員會從他的母親獲得200萬元，委員會為他支出290萬元，使他不會落在金安迪之後。金安迪截止10月28日募到680萬元。

希利的競選廣告在通膨和教育問題上攻擊金安迪，還指他反對警察 ，限制警察在執法時使用致命武器。