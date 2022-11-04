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新州男殺同居人埋屍燒屋 陪審團裁定罪成

編譯柯立偉／綜合報導
52歲男子德施納（圖）被控殺害長期家庭密友賈桂琳．德魯理，將屍首埋在死者家中後，縱火燒掉房子。（abc7ny電視台截圖）
52歲男子德施納（圖）被控殺害長期家庭密友賈桂琳．德魯理，將屍首埋在死者家中後，縱火燒掉房子。（abc7ny電視台截圖）

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，52歲男子德施納(Ronald Teschner)被指控於2019年9月12日殺害長期家庭密友賈桂琳．德魯理(Jacqueline Terrulli)，將屍首埋在死者的家中後，放火燒了整間屋子；陪審團10月26日依謀殺、重罪謀殺、嚴重縱火、侮辱屍體、重傷害、入室竊盜、搶劫、竊盜、拒捕、持用毒品及武器多項罪名裁處德施納有罪，最重可判無期徒刑不得假釋。

孟莫斯郡(Monmouth)檢察官辦公室指出，德魯理家中的火勢撲滅後，調查人員並未找到德施納、德魯理兩人，同時也發現德魯理的吉普車不在家；隔天才在帕特森(Paterson)的一條街上發現德施納坐在德魯理吉普車的駕駛座上，車內還搜到芬太尼(fentanyl)及德施納自德魯理家中偷竊的獵槍、珠寶、銀行卡等。

德施納被捕後一直被羈押在孟莫斯郡監獄，這段期間調查人員一直在尋找德魯理的下落，不只針對德魯理住家附近的樹林進行地毯式搜索，連附近的迪爾湖(Deal Lake)也找過好幾次，但一直都沒有找到德魯理；直到2020年6月18日，德魯理家屬對失火的建築重新整修，才發現德魯理的屍體被塑膠袋包覆，埋藏在家中地下數呎處。

德魯理的家人表示，他們家與德施納認識已久，德魯理甚至允許德施納在戒毒期間暫住在他們家，但在德魯理被殺害的前幾天當中，兩人關係惡化，最終德施納趁著德魯理的母親和兄弟姊妹去大西洋城時殺害德魯理。

本案承辦檢察官沃伊切霍夫斯基(Michael Wojciechowski)說：「這是一起可怕的犯罪，德魯理歡迎德施納到他們家中居住，卻因此喪失了性命；雖然陪審團的有罪認定無法讓德魯理起死回生，但我們希望仍能給德魯理的親友一些安慰，正義終於伸張。」

檢察官 監獄 新澤西

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