新澤西州羅格斯大學 2天驚傳3起性犯罪
新澤西州新布朗士維克(New Brunswick)羅格斯大學(Rutgers University)校園附近上周末發生三起性犯罪案件，警方正在調查中。
警方消息指出，一名男子連續兩晚闖進中央大道上(Central Avenue)的一間房屋，趁被害人熟睡時，分別性侵兩名女性。
第一起性侵案件發生於10月29日凌晨3時左右；第二起案件於10月30日凌晨2時30分至3時之間發生。
警方推斷嫌犯經由未上鎖的窗戶闖入。
根據其中一名被害人描述，嫌犯是5呎8吋高的男性，膚色黝黑，穿著一件黃色的連帽運動衫。
新布朗士維克警察局(NBPD)要求任何知道有關此案情報的人士，或當時可能在該地區的人撥打732-745-5217聯絡警探局(Detective Bureau)。
羅格斯大學大三生布莉爾．喬丹(Brielle Jordan)說：「這非常嚇人，尤其是像這個鎮上獨自居住的年輕女性，她們沒有和父母一起住。所以這件事無疑讓我們很震驚。」
警探已返回該社區收集監視器影像，希望能幫助辨識嫌犯。
第三起性犯罪30日下午發生於大學大道學生中心(College Avenue Student Center)，但當局不認為前述兩起性侵案件與此有關聯。
據第三起案件的被害人描述，30日下午5時15分左右，一名男子向她搭話，將某物品掉落在她的大腿上，接著觸摸其身體。所幸該受害人身體無損傷。
被害人描述該性騷擾嫌犯是一名非裔男性 ，6呎高，大約180磅，目測為25到30 歲間，戴黑色棒球帽及太陽眼鏡，身穿深色服裝及藍色背心。
三起案件接連發生後，羅格斯大學警方已經加強校園內外巡邏。
根據羅格斯大學的資訊，2019年校園內外通報37起性犯罪；2020年通報12起；去年共26起；而今年秋季學期目前為止共通報12起，包含最新的幾起案件。該大學大部分的性犯罪發生於校園內。
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