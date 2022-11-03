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新澤西州羅格斯大學 2天驚傳3起性犯罪

編譯徐薏茹／綜合報導
新澤西州新布朗士維克羅格斯大學校園附近上周末發生三起性犯罪案件，警方正在調查中。( 羅格斯大學官網)
新澤西州新布朗士維克羅格斯大學校園附近上周末發生三起性犯罪案件，警方正在調查中。( 羅格斯大學官網)

新澤西州布朗士維克(New Brunswick)羅格斯大學(Rutgers University)校園附近上周末發生三起性犯罪案件，警方正在調查中。

警方消息指出，一名男子連續兩晚闖進中央大道上(Central Avenue)的一間房屋，趁被害人熟睡時，分別性侵兩名女性。

第一起性侵案件發生於10月29日凌晨3時左右；第二起案件於10月30日凌晨2時30分至3時之間發生。

警方推斷嫌犯經由未上鎖的窗戶闖入。

根據其中一名被害人描述，嫌犯是5呎8吋高的男性，膚色黝黑，穿著一件黃色的連帽運動衫。

新布朗士維克警察局(NBPD)要求任何知道有關此案情報的人士，或當時可能在該地區的人撥打732-745-5217聯絡警探局(Detective Bureau)。

羅格斯大學大三生布莉爾．喬丹(Brielle Jordan)說：「這非常嚇人，尤其是像這個鎮上獨自居住的年輕女性，她們沒有和父母一起住。所以這件事無疑讓我們很震驚。」

警探已返回該社區收集監視器影像，希望能幫助辨識嫌犯。

第三起性犯罪30日下午發生於大學大道學生中心(College Avenue Student Center)，但當局不認為前述兩起性侵案件與此有關聯。

據第三起案件的被害人描述，30日下午5時15分左右，一名男子向她搭話，將某物品掉落在她的大腿上，接著觸摸其身體。所幸該受害人身體無損傷。

被害人描述該性騷擾嫌犯是一名非裔男性 ，6呎高，大約180磅，目測為25到30 歲間，戴黑色棒球帽及太陽眼鏡，身穿深色服裝及藍色背心。

三起案件接連發生後，羅格斯大學警方已經加強校園內外巡邏。

根據羅格斯大學的資訊，2019年校園內外通報37起性犯罪；2020年通報12起；去年共26起；而今年秋季學期目前為止共通報12起，包含最新的幾起案件。該大學大部分的性犯罪發生於校園內。

性侵 布朗士 新澤西州

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