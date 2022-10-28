我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

我們與槍的距離／槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

稱阿拉伯裔生「恐怖分子」 新州師失言歧視挨告

編譯柯立偉／綜合報導

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，瑞吉菲爾德中學(Ridgefield High School)一名阿拉伯裔學生朱比(Mohammed Zubi)指控去年10月10日，當他向老師請求更多時間完成作業時，老師回他一句「我們不與恐怖分子談判」，讓他備感羞辱，因此向博根郡(Bergen)高等法院提起民事訴訟，另指責學區疏忽、創造敵意環境並違反新州反歧視法。

根據朱比本月17日提出的訴狀，他指控學校老師當時故意大聲說出「恐怖分子」一詞，讓其他在場同學聽到；朱比對於老師的用詞感到非常震驚，同時也發現有些同學因為老師的說法而嘲笑他，也有同學看起來很震驚。

訴狀中說：「老師的言論令原告感到震驚與羞辱」，「變得內疚、焦慮、抑鬱，需要專業治療」；訴狀也點名學區疏忽、造出敵意教育環境、致人情緒沮喪、違反新州反歧視法。

訴狀稱老師的不當言論，致原告受到「歧視及差別待遇，剝奪了原告的受教育權，不得不離開學校尋求治療，並造成永久性傷害」；訴訟除請求未指明金額的損害賠償外，也要求學區必須提出具體的培訓、指導、控制和監督教職員工的計畫。

事件發生後，朱比曾向警方報案，不過調查人員認定此事沒有涉及違法，將案件發還學區，學區發言人截至25日尚未就此事發表評論；去年學區曾就此事發出聲明表示「絕不容忍任何形式的歧視。」

另據NorthJersey.com報導，瑞吉菲爾德中學所在學區今年2月曾為轄內教職員工舉辦90分鐘的培訓課程，讓教職員工更進一步了解伊斯蘭信仰、對伊斯蘭教的誤解以及各種常用名詞的意義。

在瑞吉菲爾德中學的不當言論事件前幾天，位於艾薩克斯郡(Essex)的南橘楓木學區(South Orange-Maplewood)也發生一起教師扯下穆斯林女學生頭巾的事；美國知名女性穆斯林擊劍運動員依碧提哈．穆罕默德(Ibtihaj Muhammad)去年曾在臉書上批評此事，結果涉事教師還向穆罕默德提出誹謗訴訟。

學區 歧視 教育

上一則

「家庭小廚師」繪畫賽 11月9日截止收件

下一則

走過50年 芝科工館拍賣馬戲團展出文物

延伸閱讀

初中招生 僅約1成恢復篩選制

初中招生 僅約1成恢復篩選制
洛縣最佳教學地點 亞凱迪亞第1

洛縣最佳教學地點 亞凱迪亞第1
布碌崙第20學區委員會挺篩選

布碌崙第20學區委員會挺篩選
曼哈頓第3學區24名校長連署反對

曼哈頓第3學區24名校長連署反對
新州告5油氣商 暖化問題說謊

新州告5油氣商 暖化問題說謊
顏面掃地 美國「重新評估」與沙烏地阿拉伯關係

顏面掃地 美國「重新評估」與沙烏地阿拉伯關係

熱門新聞

隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議