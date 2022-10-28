稱阿拉伯裔生「恐怖分子」 新州師失言歧視挨告

新澤西先鋒報(NJ Advance)報導，瑞吉菲爾德中學(Ridgefield High School)一名阿拉伯裔學生朱比(Mohammed Zubi)指控去年10月10日，當他向老師請求更多時間完成作業時，老師回他一句「我們不與恐怖分子談判」，讓他備感羞辱，因此向博根郡(Bergen)高等法院提起民事訴訟，另指責學區 疏忽、創造敵意環境並違反新州反歧視 法。

根據朱比本月17日提出的訴狀，他指控學校老師當時故意大聲說出「恐怖分子」一詞，讓其他在場同學聽到；朱比對於老師的用詞感到非常震驚，同時也發現有些同學因為老師的說法而嘲笑他，也有同學看起來很震驚。

訴狀中說：「老師的言論令原告感到震驚與羞辱」，「變得內疚、焦慮、抑鬱，需要專業治療」；訴狀也點名學區疏忽、造出敵意教育 環境、致人情緒沮喪、違反新州反歧視法。

訴狀稱老師的不當言論，致原告受到「歧視及差別待遇，剝奪了原告的受教育權，不得不離開學校尋求治療，並造成永久性傷害」；訴訟除請求未指明金額的損害賠償外，也要求學區必須提出具體的培訓、指導、控制和監督教職員工的計畫。

事件發生後，朱比曾向警方報案，不過調查人員認定此事沒有涉及違法，將案件發還學區，學區發言人截至25日尚未就此事發表評論；去年學區曾就此事發出聲明表示「絕不容忍任何形式的歧視。」

另據NorthJersey.com報導，瑞吉菲爾德中學所在學區今年2月曾為轄內教職員工舉辦90分鐘的培訓課程，讓教職員工更進一步了解伊斯蘭信仰、對伊斯蘭教的誤解以及各種常用名詞的意義。

在瑞吉菲爾德中學的不當言論事件前幾天，位於艾薩克斯郡(Essex)的南橘楓木學區(South Orange-Maplewood)也發生一起教師扯下穆斯林女學生頭巾的事；美國知名女性穆斯林擊劍運動員依碧提哈．穆罕默德(Ibtihaj Muhammad)去年曾在臉書上批評此事，結果涉事教師還向穆罕默德提出誹謗訴訟。