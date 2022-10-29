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POC ~ 琳瑯滿目高級美點任您吃到飽　年底聚餐最佳選擇 歡迎預訂

本報新澤西訊

作為新州高級的ALL YOU CAN EAT餐廳，POC從開業至今深受大家的喜愛，每逢節假日食客絡繹不絕。這家集中西高檔美食於一身，採用拉斯維加斯奢華自助餐風格，重質保量，讓顧客吃到嘴裏的每一口都是好東西。餐廳位於Hackessack黃金地段，現推出特別優惠券，憑本報廣告剪報，在店內消費滿35元立減5元，消費滿75元立減10元，請華人朋友們不要錯過，把握機會前往就餐。

　該店為廣大食客提供幾十種高檔日式壽司及超過100多種精美食物如新鮮的牡蠣、蛤蜊、螃蟹、香炙羊排、秘製排骨、及各種高級牛排…POC壽司主廚採用高品質魚生,特選壽司米，洗米、煮飯的過程皆嚴格管控，因此POC的壽司除了新鮮，口感特別好，一試便知與眾不同。

　品種繁多的甜品，樣樣精緻可口，貼心的精巧設計可以讓您品嘗多種不同口味的甜品: 焦糖布丁、義式提拉米蘇、巧克力慕思…喜歡甜點的食客飽餐之後不妨叫上一杯咖啡，細細品嚐一塊提拉米蘇，或者一份焦糖布丁，那絕對會為此一餐畫下完美的句點。

  POC擁有大型停車場，車位充足。可同時容納兩百多人就餐，寬敞乾淨的Party Room可容納20-90人就餐，正是公司員工聚餐最佳選擇，年終節慶轉眼即至，歡迎朋友們提早預約。

  POC American Fusion & Sushi午餐: 週一~週五 11:30am-3:00pm; 晚餐: 週一~週五 4:00pm-10:00pm & 週末全天 11:30am-10:00pm; www.pocrestaurants.com；地址：450 Hackessack Ave., Hackensack, NJ 07601，訂位電話：201-488-0888。

美食 咖啡 華人

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