費城中華婦女聯誼會24週年慶暨新屆職員就職典禮

中華婦女會理事顧問們合影，前排左6、8為會長劉素芬、副會長葉唐秀英。

費城 中華婦女聯誼會（以下簡稱婦女會）慶祝成立24週年暨新屆職員就職典禮日前在聚福金閣酒家隆重舉行，300多位各界嘉賓出席。慶典由孟紅、王小玉主持。

婦女會卸任會長胡惠霞感謝婦女會理事和會員們長期以來的熱心服務。婦女會一直秉承為社區提供服務諮詢和促進文化交流的宗旨，新冠疫情期間為社會募捐，鼓勵亞裔 市民參與投票，慶祝雙親節，舉辦兒童聖誕派對，舉辦各項公益活動等，均離不開會員們的共同努力。

在陳璦達法官及賓州州長亞太裔事務委員會主任孫一的監誓下，新一屆理事班子宣誓就職。新任會長劉素芬致辭感謝大家的支持及會員們的信任，將會一如既往與姐妹們攜手合作，發揚婦聯傳統，傳播中華文化，搭建社區溝通橋樑，展現亞裔女性在社會中的地位，將婦女會的宗旨發揚光大。

中華公所董事長林興、大費城僑學界秘書長張天晨，華埠 發展會執行主任、市長亞裔事務委員會主席陳國賢，協勝元老陳姿和費城市議員斯奎拉（Mark Squilla）等均分別致辭，贊揚婦女會長期以來在各方面做出的努力，熱心公益，盡心盡力服務社區，為僑胞謀福祉、爭取權益。在推動華裔社區和華埠發展中擔任了至關重要的角色，尤其在為社區女性和兒童提供服務方面起到積極作用。斯奎拉並代表市議會向婦女會頒發賀函，肯定婦女會在賓州和費城社會發展中的重要作用。

副會長葉唐秀英致答謝辭，感謝理事會每一位成員，以及志願者籌劃此次活動。婦女會將繼續服務僑社，回報社區。