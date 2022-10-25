天普研究生遭槍殺 警公布監視器畫面 懸賞2萬緝兇

天普大學23歲研究生博雷加德(右)，於9月22日在費城疑似遭隨機槍擊而遇害，警方日前公布監視器畫面(左)，描述嫌犯特徵及疑似作案車輛，並祭出2萬元懸賞。（取材自YouTube）

天普 大學(Temple University)23歲研究生博雷加德(Everett Beauregard)，於9月22日在費城 疑似遭隨機槍擊而遇害，警方日前公布監視器畫面，描述嫌犯特徵及疑似作案車輛，並祭出2萬元懸賞，以徵求更多案件細節，希望能盡速將嫌犯逮捕歸案。

國家廣播公司(NBC)報導，警方描述的非裔嫌犯特徵包括身材削瘦，做案時穿著連帽外套及黑色長褲，並戴著淡色口罩；該連帽外套的特徵是全開式拉鍊，並有兩個口袋。

警方表示被鎖定的可能作案車輛，為約在1990年代末至2000年代初生產的吉普(Jeep)Grand Cherokee型休旅車(SUV)，車身是以綠色系為基底的雙色烤漆。

博雷加德的遇害時間在9月22日凌晨12時30分，地點在距離天普大學不遠的北35街(North 35th Street)400號街區附近。

當時博雷加德從市區南邊朋友家中的派對離開，搭火車到自家附近的火車站，下車走在街上與反方向過來的嫌犯交會，就在兩人錯身走過後不久，嫌犯突然轉身開槍，博雷加德後頸遭擊中倒臥在人行道上，送醫不治。

費城警察 局長史密斯(Jason Smith)表示，該名嫌犯在晚間11點21分之前，就已經在那一帶徘徊，博雷加德與嫌犯沒有發生任何爭吵或打鬥；事實上，他們根本就沒交談過一個字。

史密斯說，起初他們認為這是搶劫殺人，但是現在他們認為，這宗「恐怖」的暴力行為「沒有明顯動機」，卻導致博雷加德的人生「悲劇性地嘎然而止」。

費城警局決定祭出2萬元懸賞，向外界徵求任何可能有助破案，並逮捕嫌犯的線索。

博雷加德已在富國銀行(Wells Fargo)工作，今年6月起在天普大學進修、攻讀碩士學位；天普大學在聲明中表示，原本擁有光明前途的他無法再發光發熱，令人至為難過。