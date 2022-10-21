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新澤西中美商會10月27日舉行第19屆年會和頒獎典禮

本報新澤西訊

新澤西中美商會（NJCACC）將於10月27日(星期四)晚6:00在Woodbridge APA 酒店舉行第19屆周年慶典和頒獎典禮。

  今年的晚會主題是“歡欣鼓舞，重振旗鼓”，以慶祝我們的社區變得更加強大並取得令人興奮的新進展和成功。當晚將向在商業和社區服務方面表現出色的個人頒發特別獎，獲獎者包括主講人新任新澤西理工學院NJIT首任亞裔校長Teik Lim博士；紐約大都會歌劇院管弦樂團小提琴手Mr. Shenghua Hu；紐約財富規劃集團總裁Ms. Sally Mak；Silverline 總裁 Mr. Youpeng Wang ; 兒童管弦樂協會常務理事，著名大提琴家馬友友的姐姐Dr. Yeou-Cheng Ma，和其他多位各界成功人士。

  商會歡迎各界光臨指教，想出席晚會或想購買期刊廣告的朋友們，請發送電子郵件至 [email protected]。購票和更多資訊可以在 www.njcacc.org 上找到。

  新澤西中美國商會 (NJCACC) 是一個非營利和非政治組織，致力於促進會員之間的業務，主要協助華裔和其他亞裔的美國企業融入美國經濟，促進美中貿易。

新澤西 亞裔 大都會

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