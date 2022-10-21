費城延緩驅逐租客計畫 延長至2024年6月

費城市議會通過把「延緩驅逐租客計畫」延長至2024年6月。（Getty Images）

費城 市議會13日以10票對1票的表決結果，通過把「延緩驅逐租客計畫」(Eviction Diversion Program，EDP)延長至2024年6月，並得到市長肯尼(Jim Kenney)的支持。

「延緩驅逐租客計畫」要求房東 在向法院提出驅逐申請前，應先尋求與租戶調解。租戶和房東可從該計畫獲得租金援助，並在調解人員的幫助下達成協議，以減少全市積壓的驅逐申請案。今年費城有900多戶家庭通過這一計畫得以繼續留在住房內，避免了被驅逐的命運。驅逐法庭的待審案也大幅減少，因為經過調解，房東與租戶的爭議很少會走到這一步。

費城2020年9月開始啟動「延緩驅逐計畫」，以防租戶流離失所和房東向法庭提告驅逐，因為有過被驅逐紀錄的租戶將來很難找到住所。延緩驅逐計畫的伊始主要是針對疫情 造成家庭困難的租戶，後來廣泛適用於面臨被驅逐的更多租戶。市議會去年12月決定，將該計畫延至今年底。

計畫前期的資金是靠聯邦資助，去年決定延長以及未來繼續延長所需的資金，是費城從市府預算撥出的4500萬元。

提案的市議員金海倫(Helen Gym)表示：「在市府部門、住房維權組織和法院系統的共同努力下，延緩驅逐計畫成為數千個面臨驅逐租戶的救星。這一計畫產生於危機之中，為費城帶來了穩定，希望將為我們帶來更繁榮、更穩定、更健康和更安全的城市。」

表決中投下唯一一張反對票的共和黨市議員歐大衛(David Oh)表示，該計畫的初衷是為了應對疫情，他對此完全支持，但如今疫情的威脅降低，繼續延長會影響房東出租可負擔房屋的意願，「房東在費城面臨許多限制，現在又多了延緩驅逐計畫。這項計畫的用意很好，但會產生負面效果，我認為現在是弊大於利。」

費城最大的租賃地產業主協會說，他們的成員在得知「延緩驅逐計畫」將再延長一年半後，大都表示反對。