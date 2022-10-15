公投通過 櫻桃山學區將發3.6億債

新州櫻桃山學區的選民以壓倒性票數通過發行3億6300萬元學校債券。(CBS電視台截圖)

新澤西州櫻桃山(Cherry Hill)學區 表示，選民在本月6日的投票中以壓倒性票數通過發行3億6300萬元學校債券 ，創下新州近十年來獲得選民公投 同意的最大規模學校債券。

學區發表聲明出，根據初步計票結果顯示，公投案獲得8831張同意票，4011張反對票。

櫻桃山學區總監曼洛契(Joseph Meloche)表示，這項提案創下櫻桃山有史以來最大規模，影響範圍遍及學區全體19所學校。櫻桃山學區約有1萬1000名學生，人數在新州排名第11。

曼洛契在聲明中說：「這是一個世代才有一次的機會，我們社區紛紛團結起來，大力支持。下一代學子將因此獲得極大利益。」

曼洛契也表示，學區主管將與財務顧問、債券顧問及建築師開會研擬計畫實施順序。學區第一波計畫發包項目訂於2023年1月宣布。

他表示，債券資助的工程可望於2023年夏天開工，估計要5年才能完成所有計畫。學區打算為學校建築更換屋頂、窗戶、門、空調系統(HVAC)、改善安全與維安設備，同時增加更多學習空間。

櫻桃山是6日針對學校公債舉辦特別選舉的11個學區之一，所有公投提案累計金額高達6億1100萬元。除了北澤西(North Jersey)仍在計票之外，其他公投案已全數通過。公債期限為20年。

櫻桃山學區上一次通過學校公債是在1999年，當時規模為5200萬元。2018年規模2億1100萬元的學校公債，公投表決並未過關。