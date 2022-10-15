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對非裔囚不人道實驗 費城公開道歉

編譯徐薏茹／綜合報導
費城為1950年代到1970年代期間，曾經在霍姆斯堡監獄執行的不人道醫學實驗公開道歉。曾為霍姆斯堡監獄囚犯的安東尼，談論他參加過的醫學實驗。（美聯社）
費城為1950年代到1970年代期間，曾經在霍姆斯堡監獄執行的不人道醫學實驗公開道歉。曾為霍姆斯堡監獄囚犯的安東尼，談論他參加過的醫學實驗。（美聯社）

賓州費城日前發表官方道歉聲明，為1950年代到1970年代期間，曾經在霍姆斯堡監獄(Holmesburg Prison)執行的不人道醫學實驗公開致歉，當時的實驗對象大多為非裔囚犯。

2020年5月明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察跪頸致死案引發全國一波又一波的抗爭浪潮後，全美許多城市紛紛為歷史上的種族不公政策及錯誤公開道歉，費城社區的權益人士與部分囚犯的家屬也要求官方發表正式道歉聲明。

1950年代到1970年代期間，費城允許賓州大學(University of Pennsylvania)研究員克里曼(Albert Kligman)博士執行皮膚學、生物化學與藥物實驗，刻意讓大約300個囚犯接觸病毒、真菌、石棉或戴奧辛等物質。

克里曼的實驗大多數在非裔囚犯身上進行，當時成為實驗對象的大多數人都正在等待審判，想要積攢保釋金，其中還有許多是文盲。他們雖獲得報酬，但卻不知道會接觸病毒和有害物質，有些人的不良反應長達七個月。

主持實驗的克里曼已於2010年去世，當時他在監獄裡的實驗對象因此留下一輩子無法去除的疤痕，以及實驗造成的健康問題。

一群受害人2000年對賓州大學和基里曼提出訴訟，最終因為超過時效被拒絕受理。

費城市長肯尼(Jim Kenney)在道歉聲明中表示，克里曼的實驗利用弱勢群體，這種種族不公的醫學實驗影響延續了好幾代，「我們正式向受到不人道與恐怖虐待的受害者表達官方誠摯的歉意。」

賓州大學已於去年發表正式道歉聲明，並將冠以克里曼姓名的一些名稱移除，例如年度系列講座與教授職位。

費城 賓州 非裔

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