新州翠登水廠營運困難 州府介入監督

新州環保廳12日宣布，將直接介入營運陷入困境的市營翠登水廠，這家水廠另為默瑟郡其他四城市提供飲用水。(取材自臉書)

新州 環保廳12日宣布，將直接介入營運陷入困境的市營翠登水廠(Trenton Water Works)，這家水廠同時也為默瑟郡(Mercer County)其他四城市提供飲用水。

在公用事業持續存在問題的報告再度被提出後，默瑟郡的漢密爾頓(Hamilton)、伊文(Ewing)、勞倫斯(Lawrence)和霍普威爾(Hopewell)等四城市長上個月底敦促州府介入。

新州環保廳在網頁上宣稱，該廳部門將對翠登水廠進行「直接營運監督」，以進一步支援並改善該單位；但截至12日為止，翠登水廠提交的水質樣本顯示水系統符合標準。

翠登水廠已有200年歷史，為默瑟郡20多萬居民提供飲用水，多年來存在若干問題，在新州環保廳授權下進行改造，但州府對改造進度落後感到不耐煩，因此在2020年對翠登市提起訴訟。

在環保廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)簽署的15頁監督令中，環保廳再次概述擔憂該水廠基本飲用水品質、基礎設施、以及持續的人力問題，恐危及人員健康。

環保廳表示，第一階段將馬上在水廠部署團隊，其中包括一家第三方監督包商，將監控所有運作，環保廳並將對自來水廠技術、管理和財務能力進行全方位評估，從而提出建議。

環保廳9月下旬報告，2021年10月至今年2月四次檢查結果顯示，水廠在處理和監測水質、人員配備以及維護和資本投資 方面都需要改進。

2012年以來，翠登市水廠因各種水處理問題關閉過40次，其中18次集中發生在過去五年間。