我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

新州翠登水廠營運困難 州府介入監督

編譯周芳苑／綜合報導
新州環保廳12日宣布，將直接介入營運陷入困境的市營翠登水廠，這家水廠另為默瑟郡其他四城市提供飲用水。(取材自臉書)
新州環保廳12日宣布，將直接介入營運陷入困境的市營翠登水廠，這家水廠另為默瑟郡其他四城市提供飲用水。(取材自臉書)

新州環保廳12日宣布，將直接介入營運陷入困境的市營翠登水廠(Trenton Water Works)，這家水廠同時也為默瑟郡(Mercer County)其他四城市提供飲用水。

在公用事業持續存在問題的報告再度被提出後，默瑟郡的漢密爾頓(Hamilton)、伊文(Ewing)、勞倫斯(Lawrence)和霍普威爾(Hopewell)等四城市長上個月底敦促州府介入。

新州環保廳在網頁上宣稱，該廳部門將對翠登水廠進行「直接營運監督」，以進一步支援並改善該單位；但截至12日為止，翠登水廠提交的水質樣本顯示水系統符合標準。

翠登水廠已有200年歷史，為默瑟郡20多萬居民提供飲用水，多年來存在若干問題，在新州環保廳授權下進行改造，但州府對改造進度落後感到不耐煩，因此在2020年對翠登市提起訴訟。

在環保廳長拉圖瑞特(Shawn LaTourette)簽署的15頁監督令中，環保廳再次概述擔憂該水廠基本飲用水品質、基礎設施、以及持續的人力問題，恐危及人員健康。

環保廳表示，第一階段將馬上在水廠部署團隊，其中包括一家第三方監督包商，將監控所有運作，環保廳並將對自來水廠技術、管理和財務能力進行全方位評估，從而提出建議。

環保廳9月下旬報告，2021年10月至今年2月四次檢查結果顯示，水廠在處理和監測水質、人員配備以及維護和資本投資方面都需要改進。

2012年以來，翠登市水廠因各種水處理問題關閉過40次，其中18次集中發生在過去五年間。

新州 投資

上一則

利率近7% 40萬新屋1年多繳6600元房貸

下一則

下月將臨盆 芝華婦突失蹤逾3日 家人心急尋人

延伸閱讀

新州庫柏大學醫院擴建 可增700病床

新州庫柏大學醫院擴建 可增700病床
新州首例 塞倫郡15市鎮法院擬合併 年省13萬元

新州首例 塞倫郡15市鎮法院擬合併 年省13萬元
新州哈德遜郡遊民過去一年減25% 非洲裔仍面臨淪落街頭考驗

新州哈德遜郡遊民過去一年減25% 非洲裔仍面臨淪落街頭考驗
新州牙醫遭控對兒童做非必要根管治療 將被追回75萬元

新州牙醫遭控對兒童做非必要根管治療 將被追回75萬元
陳作舟獲漢密爾頓移民貢獻獎 第4位獲獎華人

陳作舟獲漢密爾頓移民貢獻獎 第4位獲獎華人
新州僑界慶雙十國慶 400餘人歡聚

新州僑界慶雙十國慶 400餘人歡聚

熱門新聞

喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
野雲雀植物園曾被北維州雜誌評為大華府地區最美的賞楓勝地。（維州費郡政府提供）

秋季賞楓 大華府7大好去處

2022-10-08 12:56
騙徒用「做賊喊抓賊」的方式騙走老婦畢生積蓄。(Unsplash)

連我剛做手術都知道 德州老婦遭電話詐騙畢生積蓄

2022-10-10 19:01
因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

2022-10-07 15:46
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
泰森食品公司(Tyson Foods)5日宣布將總部遷出芝加哥市，得芝加哥上千工作崗位失去。(美聯社)

大企業又出走 泰森食品總部將移出芝加哥

2022-10-07 12:03

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元