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WalletHub評選：賓州蘭卡斯特 全美最佳小城鎮

編譯孫梁／綜合報導
個人理財網站WalletHub公布美國最佳小城鎮排名，賓州的蘭卡斯特從1300多座城市中脫穎而出名列榜首。圖為該市一景。(Getty Images)
個人理財網站WalletHub公布美國最佳小城鎮排名，賓州的蘭卡斯特從1300多座城市中脫穎而出名列榜首。圖為該市一景。(Getty Images)

個人理財網站WalletHub 11日公布美國最佳小城鎮排名，賓州蘭卡斯特(Lancaster)從1300多座城市中脫穎而出名列榜首。

排名列出43項指標對人口介於2萬5000到10萬之間的1300多座城市，就可負擔性、經濟穩健、教育和健康、生活品質和安全性五大類因素進行評比。可負擔性包括家庭中位收入、生活成本和房屋擁有率；經濟穩健包括人口增長、就業增長、失業率和中位信用分；教育和健康包括高中畢業率、新冠病毒完全接種率、肥胖成年人比率和保險人口比率；生活品質包括平均通勤時間、旅遊景點數量和每周平均工作時間；安全性包括暴力犯罪率、財產犯罪率和人均車禍致死率。

蘭卡斯特得到第99個百分位，在排名中位居前1%，總得分是71.04，犯罪率最低。

賓州的州立學院鎮(State College)名列第77，得分62.75。 與全國其他大學城一樣，州立學院鎮是排名中貧困人口比重最高的城市之一。

WalletHub排名的資料來自多個管道，包括聯邦人口普查局、聯邦調查局、旅遊網站貓途鷹(TripAdvisor)、各郡健康排名和訂餐與商店信評網站Yelp。

美國前十大最佳小城鎮分別為：賓州蘭卡斯特、印第安納州卡梅爾(Carmel)、新澤西州費爾勞恩(Fair Lawn)、麻州列克星敦(Lexington)、田納西州布蘭特伍德(Brentwood)、麻州梅爾羅斯(Melrose)、印州錫安維爾(Zionsville)、麻州尼德姆(Needham)、緬因州波特蘭(Portland)和印州威斯費德(Westfield)。

專家指出，住房成本是選擇居住地的最重要財務因素，應尋找與家庭收入相匹配的住房。雖然擁有大房子是多數人的夢想，但公寓和小房子更便於融入當地社會。

最佳小城鎮應包括哪些因素因人而異，退休人士、社會新鮮人和攜家帶眷者的需求就各不相同，個人偏好也有差異，但都同意有助於維持房價的高品質學區是重要因素之一。

麻州 賓州 教育

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