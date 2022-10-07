年薪9.2萬還能續領退休金 新州新法吸引退休師回鍋

因應教師嚴重短缺，新法令助新州最大學區紐瓦克學區聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。(Getty Images)

新澤西州長墨菲今年1月簽署「退休教師法」，允許退休教師臨時返聘並繼續領取養老金，以彌補教師嚴重短缺，新州93個學區 提出了返聘申請。

該法去年6月和今年1月分別在參眾兩會以40比0和78比0通過，在紐瓦克市學區引起巨大反響，學區目前已聘到26名退休教師，另有10人今後數周將陸續到崗。他們當中有的是過去兩年退休，有的已退休10年，除兩人外，其餘都曾在紐瓦克學區任教過。

返聘退休教師在繼續領退休金 的同時，2022至2023學年的薪資為9萬2000元，遠高於新教師的起薪。紐瓦克學區助理主任約蘭達·蒙德茲(Yolanda Méndez)說：「教師目前處於薪資談判的優勢地位，我們希望教師崗位更有吸引力。」

紐瓦克是要求州府批准聘請退休教師來填補空缺的近百個學區之一，州府盼通過提供優惠薪資並允許繼續領取養老金，來鼓勵更多有經驗的教師重返課堂，包括語言教師和語言治療師等學區亟需的崗位。

紐瓦克學區的規模為新州最大，有3154名教師，學區在招聘永久教師的同時，準備繼續招募退休教師。由於人手短缺，學區已將永久教師的薪資從5萬5469元提高到6萬2000元。

返聘退休教師可繼續領取養老金的州法將於明年6月到期，但蒙德茲表示，紐瓦克學區準備延長執行到2023至2024學年甚至更久，學區已與州代理教育 廳長通話，「以使教育主管知道這項法律對學區的實用性和重要性。」

目前不知全州有多少退休教師重返課堂，州教育廳不掌握具體數字，但教育廳發言人表示，截止上月全州93個學區提出了申請。

蒙德茲表示，退休教師法簽署後，紐瓦克學區開始與過去兩年退休的教師接觸，同時也歡迎更早退休的教師提出申請，「因為他們經驗豐富，我們只需提供最少的培訓。其中一些返聘教師願意回到曾任教的學校，部分人不願回去，我們要在滿足他們需求的同時，也滿足學生的需求。」