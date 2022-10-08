金秋已至，暖胃暖心　2022大華泡麵節正式揭幕

本報新澤西 訊

沒有什麽宵夜比得過夜半時分的一碗香味四溢的泡麵；也沒有什麽食物能兼具泡麵的美味又令人如此滿足。泡麵現如今在美國廣受歡迎，不僅是因爲其方便實惠，更重要的是，它作爲一種美味又能撫慰人心的食品，深深植根於東西方飲食習慣中。

大華超市作爲全美領先的亞洲連鎖超市，不斷引進各種深受消費者喜愛的泡麵，以提供最多元化的品牌以及最豐富的口味選擇。10月7日至10月20日，大華超市將舉辦隆重的泡麵節活動，並將於10月14日到10月16日期間，在全美多個分店進行試吃和促銷活動，更有多種滿額買贈驚喜活動，期待您的參與！

大華超市上架的泡麵琳瑯滿目，應有盡有，包括多次上榜“全球十佳泡麵”的諸如Mykuali、Laksa、老媽拌麵等產品，方便顧客一站式遍嘗世界各地風味，盡享地道美食 。一衆遠近馳名的大品牌將參與到本次泡麵節的促銷和試吃活動，包括：陪伴台灣民衆五十餘年、以速食炸醬麵聞名的維力；湯鮮味美、口味繁多的味王；以經典口味占據人們童年回憶的康師傅；口感和風味獨樹一幟，近些年火爆中外的螺霸王螺螄粉等等。除了多種多樣的泡麵之外，與之相關產品也會一同進行促銷活動，如選擇多樣、口味豐富的愛之味榨菜系列、午餐肉、熱銷冷飲等。

本次泡麵節綫下活動具體資訊如下：

試吃及店內活動時間：10月14日至10月16日，10AM - 5PM

美東參與分店：Jersey City (420 Grand St, Jersey City NJ 07302)

現場活動：趣味互動遊戲

買贈活動：

10月14日-10月20日，購物滿$80及以上（稅前），贈送義美黑糖波霸冰棒一盒

10月14日-10月16日，購物滿$100及以上（稅前），贈送大華驚喜福袋一個

* 贈品憑收據領取，每張收據限領一份，數量有限，送完即止。福袋買贈活動僅限上述參與分店。

天氣轉涼，秋意漸濃，一碗湯頭濃鬱、麵條筋道的泡麵卻足以撫慰人心。不論走了多遠，見了多少風景，歷盡千帆，人們總能在大華超市找到自己的家鄉味道和童年回憶。歡迎光臨大華超市尋找專屬您的幸福美味。更多活動驚喜，請見官網及店內海報。