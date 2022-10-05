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新州參議員提案 擬要求好市多開放加油站給非會員

編譯孫梁／綜合報導
新州好市多的加油站三個月前開始，只為持有會員卡的顧客加油。(Getty Images)
新州好市多的加油站三個月前開始，只為持有會員卡的顧客加油。(Getty Images)

新澤西州兩名州參議員提出法案，要求設有加油站的新州零售俱樂部應允許任何人前來加油，而不僅只為付費的會員服務。

民主黨參議員柯迪(Richard Codey)和高帕(Vin Gopal)的法案沒有提到好市多的名字，但好市多三個月前開始執行嚴格規定，所設加油站只能為持有會員卡的顧客加油，而以前任何人都可來加油；好市多的汽油價格比其他加油站便宜，而會員的普通年費為60元。

法案規定，俱樂部如果違反規定，第一次將面臨最多1000元罰款，第二次罰5000元，第三次以後每次罰1萬元。

曾任新州州長的柯迪說：「汽油就是一種商品。」高帕表示，汽油價格飆升後，油價成了突出問題，儘管現已開始回落。他說：「汽油與食物和能源一樣，都是公共商品。我不認為應讓會員制的會費來影響到大眾的利益。」

高帕強調，他的宗旨不是讓商家收費，而是認為不應由俱樂部操作，增加更多障礙對消費者不是好事。

好市多2004年試圖限制加油站只為會員服務，但州府認為這是違反新州的燃料法。

州府官員6月表示，沒有一部消費者法律禁止好市多只為會員服務的政策；州財政廳說，只要繳納燃油稅，汽油如何銷售就沒有限制。

兩位參議員的新法案指出，加油站只為會員服務事實上是減少加油站的數量，損害公眾利益。

法案說，禁止只為會員服務的規定，不是以公眾利益為代價的限制貿易行為。相反的，讓居民和遊客有更多的加油站可以使用，要大於專用制會員的利益。因此，禁止汽車燃料只能向零售商、批發商和其他會員制俱樂部成員出售的做法，可增加民眾購買燃料的便利性，從而促進民眾的利益，而不會對民眾帶來經濟傷害。

法案需州參眾兩會通過，並經州長簽署才能成為法律，但目前不清楚法案能否在州議會繼續推動。

加油站 好市多 油價

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