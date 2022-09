經典音樂的獨特鋼琴演繹　郎朗全新專輯《郎朗的迪士尼》正式發行

LANGLANG SCENES OF THE圖說:最新單曲《大青蛙布偶電影》主題曲《彩虹橋》已搶先上線

本報紐約訊

繼熱門專輯《鋼琴書》、《哥德堡變奏曲》在全球範圍內獲得耀眼成績後,享譽世界的鋼琴大師郎朗將通過一張全新專輯—《郎朗的迪士尼 》(The Disney Book),把聽眾帶入一個充滿魔法與歡樂的音樂世界。這趟迷人的旅程向所有年齡段的音樂愛好者發出邀約,聽眾不僅能享受到郎朗對極具標誌性的動畫電影 旋律的獨特詮釋,更能感受到多位世界級編曲大師以鋼琴為中心為迪士尼作品注入的全新風格。《郎朗的迪士尼》從經典出發,超越聽眾對原有旋律的認知,以古典、流行等不同風格的編曲與大師級演奏,將鋼琴的多樣性與包容性展現得淋漓盡致,經典旋律在這張以鋼琴為主角的專輯中得到昇華,令聽眾獲得無與倫比的全新體驗。

《郎朗的迪士尼》由德意志留聲機廠牌(Deutsche Grammophon)與迪士尼音樂集團(Disney Music Group)合作發行,是一張高品質的國際製作。專輯錄音分別在倫敦、紐約、上海和巴黎進行,收錄作品追溯了迪士尼電影史上從20世紀20年代至今的經典,而音樂選擇也反映了鋼琴家的個人歷程。郎朗長期以來都備受迪士尼音樂的啟發:“我在13歲時有機會去了東京迪士尼樂園遊玩,那是在日本獲得第二屆柴科夫斯基國際青年音樂家比賽金獎後收穫的一項獎勵。在那裡,我第一次聽到了《小小世界》(It’s a Small World),此後這段旋律時常縈繞在我腦海中。”2016年,郎朗在上海迪士尼樂園的盛大開幕式上表演了《冰雪奇緣》中的《隨它吧》(Let It Go)。在2023年迪士尼成立100週年即將到來之時,郎朗再度攜手迪士尼,為聽眾開啟一段前所未有的魔法音樂之旅。

《郎朗的迪士尼》收錄了從《木偶奇遇記》(Pinocchio)、《森林王子》(The Jungle Book)到《獅子王》(The Lion King)、《阿拉丁》(Aladdin),再到最新的《冰雪奇緣》(Frozen)、《魔法滿屋》(Encanto)等主題曲的新版本,多位國際音樂人加盟專輯錄製,安德烈·波切利(Andrea Bocelli)為《泰山》主題曲《你在我心裡面》(You'll Be in My Heart)獻聲,創作歌手、鋼琴家喬納森·巴蒂斯特(Jon Batiste)再度演繹他的奧斯卡獲獎歌曲《沒關係》(It's All Right),哥倫比亞創作歌手塞巴斯蒂安·亞特拉(Sebasti?n Yatra)將《魔法滿屋》中奧斯卡提名歌曲《兩隻毛毛蟲》(Dos Oruguitas)的感動再度帶回給聽眾。郎朗的妻子吉娜·愛麗絲(Gina Alice)此次也參與錄製,在出自《木偶奇遇記》的《向星星許願》(When You Wish Upon A Star)一曲中獻唱。參與專輯錄製的合作音樂人遠不止此,古典吉他演奏家米洛什·卡拉達格利(Milos Karadaglic)、中國二胡演奏家果敢,以及英國皇家愛樂樂團(Royal Philharmonic Orchestra)也參與其中。

新專輯的編曲與呈現完全圍繞鋼琴展開,世界級編曲大師包括斯蒂芬·霍夫爵士(Sir Stephen Hough)、娜塔莉·特南鮑姆(Natalie Tenenbaum)和蘭迪·科伯( Randy Kerbe)等用他們的魔法手指,將聽眾耳熟能詳的旋律帶上一個新的高度。編曲大師們在保持旋律本身魅力的同時,用更富想像力且精緻的編曲處理,為音樂塗抹上新的色彩。斯蒂芬·霍夫爵士評論說,“我多年來一直很敬佩郎朗,很高興受邀為他改編迪士尼主題曲,將深受幾代人喜愛的樂曲轉化為鋼琴獨奏曲,我非常樂於迎接這樣的挑戰,這些改編都根植於偉大的古典音樂改編傳統。”郎朗的演繹與“定制化”編曲相得益彰,無論是鋼琴獨奏還是鋼琴與管弦樂隊合奏,都能讓人聯想到德彪西、肖邦式的微妙音樂世界,以及李斯特、霍洛維茨般的高超演奏技巧,這也成為《郎朗的迪士尼》最與眾不同之處。

《郎朗的迪士尼》是郎朗對音樂教育全心承諾的延續。與2019年大獲成功的專輯《鋼琴書》策劃理念一樣,新專輯匯集了郎朗最喜愛的迪士尼音樂來吸引和鼓勵更年輕一代的音樂家,更旨在邀請所有年齡段的聽眾來探索古典音樂。這張專輯對郎朗而言也別具意義,因為他在2021年成為了一名父親,他希望與孩子一起暢遊在這個具有魔力的音樂世界,同時這也是一份送給每代人的誠意禮物。

“動畫片激發了我的想像力,把我帶到了另一個世界。音樂是這一經歷的重要組成部分,並促成了我對古典音樂的終生熱愛。迪士尼的音樂風格多樣,每個人都能從中得到啟發。我希望所有年齡段的人都能喜歡這張唱片,重新體驗我們第一次看到迪士尼電影時的快樂。”郎朗向所有樂迷發出誠摯邀請,共同聆聽《郎朗的迪士尼》講述的神奇音樂故事。

《郎朗的迪士尼》全新專輯將於9月16日正式發行,包括數位版以及標準版、豪華版和限量版在內的多個實體版本。數位版可在各大網絡音樂平台(Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Pandora等)購買收聽。專輯目前已有三首單曲上線,包括電影《歡樂滿人間》(Mary Poppins)中的“餵鳥歌”(Feed the Birds);出自動畫影片《森林王子》(The Jungle Book)的 “The Bare Necessities”,還有出自電影《魔法滿屋》(Encanto)的 “We Don’t Talk About Bruno” 。另外一首最新單曲,來自動畫《大青蛙布偶電影》(The Muppets)中的 “Rainbow Connection”,已於8月19日上線。收聽單曲和預訂專輯,可前往https://langlang.lnk.to/TheDisneyBook查看詳情。