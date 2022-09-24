我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大腿摸到胯部 吳恬敏曝遭「菜鳥新移民」資深製作性騷

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

經典音樂的獨特鋼琴演繹　郎朗全新專輯《郎朗的迪士尼》正式發行

本報紐約訊
LANGLANG SCENES OF THE圖說：最新單曲《大青蛙布偶電影》主題曲《彩虹橋》已搶先上線
LANGLANG SCENES OF THE圖說：最新單曲《大青蛙布偶電影》主題曲《彩虹橋》已搶先上線

本報紐約訊

  繼熱門專輯《鋼琴書》、《哥德堡變奏曲》在全球範圍內獲得耀眼成績後，享譽世界的鋼琴大師郎朗將通過一張全新專輯—《郎朗的迪士尼》（The Disney Book），把聽眾帶入一個充滿魔法與歡樂的音樂世界。這趟迷人的旅程向所有年齡段的音樂愛好者發出邀約，聽眾不僅能享受到郎朗對極具標誌性的動畫電影旋律的獨特詮釋，更能感受到多位世界級編曲大師以鋼琴為中心為迪士尼作品注入的全新風格。《郎朗的迪士尼》從經典出發，超越聽眾對原有旋律的認知，以古典、流行等不同風格的編曲與大師級演奏，將鋼琴的多樣性與包容性展現得淋漓盡致，經典旋律在這張以鋼琴為主角的專輯中得到昇華，令聽眾獲得無與倫比的全新體驗。

 《郎朗的迪士尼》由德意志留聲機廠牌（Deutsche Grammophon）與迪士尼音樂集團（Disney Music Group）合作發行，是一張高品質的國際製作。專輯錄音分別在倫敦、紐約、上海和巴黎進行，收錄作品追溯了迪士尼電影史上從20世紀20年代至今的經典，而音樂選擇也反映了鋼琴家的個人歷程。郎朗長期以來都備受迪士尼音樂的啟發：“我在13歲時有機會去了東京迪士尼樂園遊玩，那是在日本獲得第二屆柴科夫斯基國際青年音樂家比賽金獎後收穫的一項獎勵。在那裡，我第一次聽到了《小小世界》（It’s a Small World），此後這段旋律時常縈繞在我腦海中。”2016年，郎朗在上海迪士尼樂園的盛大開幕式上表演了《冰雪奇緣》中的《隨它吧》（Let It Go）。在2023年迪士尼成立100週年即將到來之時，郎朗再度攜手迪士尼，為聽眾開啟一段前所未有的魔法音樂之旅。

 《郎朗的迪士尼》收錄了從《木偶奇遇記》（Pinocchio）、《森林王子》（The Jungle Book）到《獅子王》（The Lion King）、《阿拉丁》（Aladdin），再到最新的《冰雪奇緣》（Frozen）、《魔法滿屋》（Encanto）等主題曲的新版本，多位國際音樂人加盟專輯錄製，安德烈·波切利（Andrea Bocelli）為《泰山》主題曲《你在我心裡面》（You'll Be in My Heart）獻聲，創作歌手、鋼琴家喬納森·巴蒂斯特（Jon Batiste）再度演繹他的奧斯卡獲獎歌曲《沒關係》（It's All Right），哥倫比亞創作歌手塞巴斯蒂安·亞特拉（Sebasti?n Yatra）將《魔法滿屋》中奧斯卡提名歌曲《兩隻毛毛蟲》（Dos Oruguitas）的感動再度帶回給聽眾。郎朗的妻子吉娜·愛麗絲（Gina Alice）此次也參與錄製，在出自《木偶奇遇記》的《向星星許願》（When You Wish Upon A Star）一曲中獻唱。參與專輯錄製的合作音樂人遠不止此，古典吉他演奏家米洛什·卡拉達格利（Milos Karadaglic）、中國二胡演奏家果敢，以及英國皇家愛樂樂團（Royal Philharmonic Orchestra）也參與其中。

  新專輯的編曲與呈現完全圍繞鋼琴展開，世界級編曲大師包括斯蒂芬·霍夫爵士（Sir Stephen Hough）、娜塔莉·特南鮑姆（Natalie Tenenbaum）和蘭迪·科伯（ Randy Kerbe）等用他們的魔法手指，將聽眾耳熟能詳的旋律帶上一個新的高度。編曲大師們在保持旋律本身魅力的同時，用更富想像力且精緻的編曲處理，為音樂塗抹上新的色彩。斯蒂芬·霍夫爵士評論說，“我多年來一直很敬佩郎朗，很高興受邀為他改編迪士尼主題曲，將深受幾代人喜愛的樂曲轉化為鋼琴獨奏曲，我非常樂於迎接這樣的挑戰，這些改編都根植於偉大的古典音樂改編傳統。”郎朗的演繹與“定制化”編曲相得益彰，無論是鋼琴獨奏還是鋼琴與管弦樂隊合奏，都能讓人聯想到德彪西、肖邦式的微妙音樂世界，以及李斯特、霍洛維茨般的高超演奏技巧，這也成為《郎朗的迪士尼》最與眾不同之處。

 《郎朗的迪士尼》是郎朗對音樂教育全心承諾的延續。與2019年大獲成功的專輯《鋼琴書》策劃理念一樣，新專輯匯集了郎朗最喜愛的迪士尼音樂來吸引和鼓勵更年輕一代的音樂家，更旨在邀請所有年齡段的聽眾來探索古典音樂。這張專輯對郎朗而言也別具意義，因為他在2021年成為了一名父親，他希望與孩子一起暢遊在這個具有魔力的音樂世界，同時這也是一份送給每代人的誠意禮物。

 “動畫片激發了我的想像力，把我帶到了另一個世界。音樂是這一經歷的重要組成部分，並促成了我對古典音樂的終生熱愛。迪士尼的音樂風格多樣，每個人都能從中得到啟發。我希望所有年齡段的人都能喜歡這張唱片，重新體驗我們第一次看到迪士尼電影時的快樂。”郎朗向所有樂迷發出誠摯邀請，共同聆聽《郎朗的迪士尼》講述的神奇音樂故事。

 《郎朗的迪士尼》全新專輯將於9月16日正式發行，包括數位版以及標準版、豪華版和限量版在內的多個實體版本。數位版可在各大網絡音樂平台（Apple Music, Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Pandora等）購買收聽。專輯目前已有三首單曲上線，包括電影《歡樂滿人間》（Mary Poppins）中的“餵鳥歌”（Feed the Birds）；出自動畫影片《森林王子》（The Jungle Book）的 “The Bare Necessities”，還有出自電影《魔法滿屋》（Encanto）的 “We Don’t Talk About Bruno” 。另外一首最新單曲，來自動畫《大青蛙布偶電影》（The Muppets）中的 “Rainbow Connection”，已於8月19日上線。收聽單曲和預訂專輯，可前往https://langlang.lnk.to/TheDisneyBook查看詳情。

迪士尼 電影 Disney

上一則

母親大體被放錯棺材 新州喪家提告殯儀館

下一則

$719,777入住新州頂級學區 Tenafly　資深房產經紀金小姐本週特別推薦

延伸閱讀

郎朗全新專輯《郎朗的迪士尼》9月16日已正式發行

郎朗全新專輯《郎朗的迪士尼》9月16日已正式發行
郎朗全新專輯《郎朗的迪士尼》9月16日正式發行

郎朗全新專輯《郎朗的迪士尼》9月16日正式發行
迪士尼萬聖節變身 橘色南瓜世界裡驚聲尖叫

迪士尼萬聖節變身 橘色南瓜世界裡驚聲尖叫
迪士尼米奇小鎮改建 明年初重開

迪士尼米奇小鎮改建 明年初重開
郎朗9/15迪士尼精選演奏會

郎朗9/15迪士尼精選演奏會
BTS專輯賣220美元 網友酸：金子做的？

BTS專輯賣220美元 網友酸：金子做的？

熱門新聞

新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18
搭帳棚或開露營車露營是享受大自然的不錯選擇。(記者陳曼玲／攝影)

首次野營就上手 專家教入門攻略

2022-09-17 02:13
34歲的莫瑞諾將三歲外甥推落水且見死不救。(庫克郡監獄)

芝城狠姨推3歲外甥落水 掙扎30分鐘見死不救

2022-09-22 11:05

超人氣

更多 >
美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走
拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下
機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯
這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力

這些州開始為納稅人提供退稅 聊補通膨壓力
在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招

在亞馬遜網站購物 還有這幾個省錢妙招