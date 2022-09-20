我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

費城每年1000多棟建築坍塌 居民批市府未盡責監督

編譯孫梁／綜合報導
費城「魚鎮」社區受人喜愛的Key披薩店倒塌(圖)，幾分鐘後羅根社區的一棟公寓樓也部分坍塌。(NBC費城地方電視台截圖)
費城「魚鎮」社區受人喜愛的Key披薩店倒塌(圖)，幾分鐘後羅根社區的一棟公寓樓也部分坍塌。(NBC費城地方電視台截圖)

費城「魚鎮」社區(Fishtown)受人喜愛的Key披薩店日前倒塌，幾分鐘後羅根(Logan)社區的一棟公寓樓部分坍塌。坍塌原因仍在調查中，但凸顯出費城房屋許可與檢查局(L&I)多年面臨的人手短缺問題。

L&I承認，費城每年有1000多棟建築倒塌，平均每天三棟，另有約2000棟建築可能面臨隨時倒塌的風險。

兩個建築的坍塌發生在14日上午9時30分至10時，所幸沒有人受傷，披薩店當時尚未營業，公寓樓的100餘位居民被疏散。

消防局和L&I人員來到倒塌的Key披薩店現場進行評估，鄰居伍德(Ken Wood)說，倒塌是開發商任意施工造成的。

市府紀錄顯示，Key披薩店的鄰近地塊2020年被人買下，開發商去年提交了建造三層樓的計畫，一層是餐館，上面為住宅。拆除工作5月結束後，檢查人員發現，業主沒有為開發工程找到工程師和建築師。7月再來檢查時發現，建築的前壁凸鼓，還有其他違規問題，但披薩店在坍塌前一直沒有停業。

伍德譴責市府沒有採取更多措施打擊違規的開發商，「我們的社區已是過度開發，但L&I沒有發揮監督作用，因此才會發生事故。」

另一個女鄰居說，她的女兒曾在披薩店上班，這次倒塌事故沒人受傷要感謝上帝。她說，最近幾天總有挖掘機在工地不停地挖掘。

在五哩外的羅根社區，一棟七層公寓樓的二層女住戶塔拉娜·溫特斯(Talana Winters)說，這是一個瘋狂的早晨，她的丈夫聽到磚頭砸落空調的聲響後，立刻抓起四個月大的女兒跑了出來。急救人員趕到搖搖欲墜的建築，將100個居民疏散，包括溫特斯一家。

L&I的紀錄顯示，這座公寓樓自2007年以來被警告近200次。市府表示，在給公寓樓的大門上方安裝防護設施，以及工程師對建築外表做出評估前，不會讓居民重新搬進去。但溫特斯說，今後無論如何她都不會搬回去。

費城 時尚

上一則

7年新高 馬州蒙郡1.3萬學生參與夏季閱讀

下一則

商家可對違停車上鎖 芝議會委員會通過

延伸閱讀

馬斯克：建議Fed降息1碼 大幅升息恐引發通縮

馬斯克：建議Fed降息1碼 大幅升息恐引發通縮
伊州府撥款近2億重建計畫 整修多段公路

伊州府撥款近2億重建計畫 整修多段公路
道指上漲377點 中止連3周跌勢

道指上漲377點 中止連3周跌勢
女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿

女股神：鮑爾誤用伏克爾大鎚 3-6個月後可能轉鴿
反彈只是暫時 股市仍續走軟

反彈只是暫時 股市仍續走軟
MLB／僅用2球路飆16K 勇士新秀破隊史紀錄

MLB／僅用2球路飆16K 勇士新秀破隊史紀錄

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程