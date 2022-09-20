費城每年1000多棟建築坍塌 居民批市府未盡責監督

費城「魚鎮」社區受人喜愛的Key披薩店倒塌(圖)，幾分鐘後羅根社區的一棟公寓樓也部分坍塌。(NBC費城地方電視台截圖)

費城 「魚鎮」社區(Fishtown)受人喜愛的Key披薩店日前倒塌，幾分鐘後羅根(Logan)社區的一棟公寓樓部分坍塌。坍塌原因仍在調查中，但凸顯出費城房屋許可與檢查局(L&I)多年面臨的人手短缺問題。

L&I承認，費城每年有1000多棟建築倒塌，平均每天三棟，另有約2000棟建築可能面臨隨時倒塌的風險。

兩個建築的坍塌發生在14日上午9時30分至10時，所幸沒有人受傷，披薩店當時尚 未營業，公寓樓的100餘位居民被疏散。

消防局和L&I人員來到倒塌的Key披薩店現場進行評估，鄰居伍德(Ken Wood)說，倒塌是開發商任意施工造成的。

市府紀錄顯示，Key披薩店的鄰近地塊2020年被人買下，開發商去年提交了建造三層樓的計畫，一層是餐館，上面為住宅。拆除工作5月結束後，檢查人員發現，業主沒有為開發工程找到工程師和建築師。7月再來檢查時發現，建築的前壁凸鼓，還有其他違規問題，但披薩店在坍塌前一直沒有停業。

伍德譴責市府沒有採取更多措施打擊違規的開發商，「我們的社區已是過度開發，但L&I沒有發揮監督作用，因此才會發生事故。」

另一個女鄰居說，她的女兒曾在披薩店上班，這次倒塌事故沒人受傷要感謝上帝。她說，最近幾天總有挖掘機在工地不停地挖掘。

在五哩外的羅根社區，一棟七層公寓樓的二層女住戶塔拉娜·溫特斯(Talana Winters)說，這是一個瘋狂的早晨，她的丈夫聽到磚頭砸落空調的聲響後，立刻抓起四個月大的女兒跑了出來。急救人員趕到搖搖欲墜的建築，將100個居民疏散，包括溫特斯一家。

L&I的紀錄顯示，這座公寓樓自2007年以來被警告近200次。市府表示，在給公寓樓的大門上方安裝防護設施，以及工程師對建築外表做出評估前，不會讓居民重新搬進去。但溫特斯說，今後無論如何她都不會搬回去。