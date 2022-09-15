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賓州公路未收到通行費 增至1.55億元

編譯徐薏茹／綜合報導
賓州收費公路未收取的通行費金額去年增加近五成，達到1億5500萬元。政府審計單位敦促收費公路委員會積極解決此問題。(Getty Images)
賓州收費公路未收取的通行費金額去年增加近五成，達到1億5500萬元。政府審計單位敦促收費公路委員會積極解決此問題。(Getty Images)

賓州收費公路(Pennsylvania Turnpike)未收取的通行費金額去年增加近五成，政府審計單位敦促收費公路委員會(Turnpike Commission)積極解決此問題，調整方針改善財務狀況。

去年一項內部審查發現未支付的通行費超過1億400萬元，5月更新發現未支付金額已增長至1億5500萬元；去年4月至今年3月，已經支付或預計將支付的通行費約為15億元。

許多汽車使用電子收費系統快易通(E-ZPass)，公路攝影機會讀取未安裝E-ZPass車輛的車牌，寄帳單給車主，但仍有車牌模糊、褪色、攝影系統故障、或者駕駛違規逃避等問題。

收費公路委員會則指出，未支付金額增加主要是受到車潮及通行費提高影響，損失的金額占所有交易的6.5%左右。

委員會執行長回應該管理機構正積極與議會、州警察局與相關單位合作，確保用一切可行的方法收取費用。

審計結果顯示，截至2021年3月的三年期間，收費公路人員的免費通行費用為320萬元，公路約聘人員與顧問的免費通行費用則從2015-18年的590萬元上升為2018-21年的840萬元。

審計長辦公室聯絡總監赫奇森(April Hutcheson)表示：「公路委員會認為這些員工24小時待命，但基於他們目前的財務狀況，應該只在工作時使用免費通行權。」

收費公路委員會發言人則說目前還不清楚能省下多少費用，員工在公路通行大部分與工作相關，顧問會開立工作通行用帳單給當局，這將產生會計成本，以將工作相關路程與其他路程分開。

審計長的報告提到，若賓州效仿俄亥俄州，禁止拖欠通行費的車主登記或轉移車子所有權，應該有助於增加通行費收入，同時嚇阻駕駛人違反收費規則。

審計處的其他建議還包括讓警方揪出模糊不清的車牌，找出無效的車牌帳單地址，擴大與其他州的合作，並通過新的法規等。

攝影 賓州 俄亥俄州

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