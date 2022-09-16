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被王室耽誤的畫家？查理三世竟是水彩畫大師

宗親相聚 其樂融融　費城李氏公所中秋聯歡會

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李氏公所職員與社區僑領合影。前排右5為元老李英儒、左1為全美李氏美東總長李國威、二排右1為主席李雅文，三排左1為主席李柏安
李氏公所職員與社區僑領合影。前排右5為元老李英儒、左1為全美李氏美東總長李國威、二排右1為主席李雅文，三排左1為主席李柏安

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  金風送爽，丹桂飄香。慶中秋，是中國人的傳統習俗，中國人將綿綿孝思在每一年的中秋節裡代代相傳，源遠流長。在這花好月圓的日子裡，9月6日晚，費城李氏公所假華埠太湖酒家，舉行中秋聯歡晚會，李氏公所各科職員、全美李氏美東總長李國威率領的紐約祝賀團、費城華埠各僑團領袖、崇正會會員及社區好友100多人齊聚一堂，宗兄姐弟歡敘親情，共同度過了一個歡樂喜慶的夜晚。

  李氏公所主席李柏安、李雅文致辭歡迎各位嘉賓的到來，祝福宗親嘉賓們花好月圓人團圓，幸福美滿。全美李氏元老李英儒祝福與會人士快樂平安，希望旅居海外的華人都能像一家人一樣，和諧幸福地團聚在一齊，猶如十五的月亮一樣，月圓人圓事事圓。

  當晚參加聯歡會的還有：全美李氏元老李可喬、紐約李氏總分公所主席李致俠、洪門致公堂元老梅犖生、美東至孝篤親總公所副總理陳偉明、顧問陳啟莊伉儷，協勝公會元老陳姿、主席馬駿、鄭依彬，崇正會會長黃偉星、東安公所主席林耀良、費城華埠PCDC執行主任陳國賢等，聯歡會充滿著歡聲笑語，濃濃的真摯友情，眾人品嘗美酒佳餚，新老朋友們閒話家常，觥籌交錯，其樂融融。【圖文報導：彭林】

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