我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

民主黨參議員對台灣政策法分歧 憂美中關係火上添油

全新按摩椅每月最低$83　HiTRONS給您送到家

本報新澤西訊
按摩椅展示廳產品豐富，歡迎大家親臨感受不同按摩椅
按摩椅展示廳產品豐富，歡迎大家親臨感受不同按摩椅

本報新澤西訊

  每月只需$83就可以擁有一台專業優質品牌按摩椅！ HiTRONS向廣大消費者提供60個月0%利息購買活動，著實方便了廣大消費者。如果您想更新換代新的按摩椅，舊的按摩椅千萬別扔掉，HiTRONS將以最高的價格回收幫您以最優惠的價格全面更新2022年新款按摩椅。

  創立於2002年的HiTrons在美東有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。尤其在按摩椅經銷行業足足耕耘了20年，擁有豐富經驗，其創始人具有機械自動化專業背景，從產品的甄選，物流配送再到售後服務等都是行業的佼佼者。

  一台優質的按摩椅可以讓您和家人的身體煥然一新，肌肉得到深層的放鬆，讓所有的壓力都煙消雲散。HiTRONS幫您如何挑選按摩椅：

  首先一款好的按摩椅核心是 “机芯”和“導軌” 。機芯是整台按摩椅的核心部件之一。市面上最新的機芯等級為4D，2021年日本首次研發出4D機芯，可以實現機芯前後伸縮並配合伸縮電機來實現抓捏動作，也就是說按摩力度更加逼真，幅度也大，更能觸及到筋膜層，深度放鬆肌肉。如日本富士按摩椅新款FJ-8500，韓國頂尖品牌LISSO Pebbline，EVERYCARE 7700，EVERYCARE PALISADE。導軌是按摩椅的另一個重要部件。當前S&L型導軌功能最為全面，也是中，高端按摩椅所採用的類型，能覆蓋的按摩長度也更多元，再搭配4D機芯可以達到高標準的按摩功效，如日本富士最新款FJ-8600。

  其次高質量的售后服務同樣重要。HiTrons在Google商家中擁有五星好評及超高人氣。HiTrons提供免費送貨上門加安裝調適。根據不同型號機型HiTrons提供3年到5年的售後服務保障，再此期間發生任何質量問題，專業的工作人員將提供免費上門維修服務，免去您的一切後顧之憂。歡迎大家來電洽詢！201-941-0024； www.hitrons.com；微信：Hitrons；NJ店：1 Remsen Place, Suite #107 Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；NY店：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；VA店：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120（570）-404-4132。

日本 肌肉 微信

上一則

返校清單中應包含 COVID 疫苗接種　We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動

下一則

2022華藝《夢回故鄉》相聚云端 星光薈萃共慶佳節

延伸閱讀

一台按摩椅讓您和家人享受健康生活每一天HiTRONS經銷商與為您分享購買小技巧

一台按摩椅讓您和家人享受健康生活每一天HiTRONS經銷商與為您分享購買小技巧
世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹

世界日報 嗨中秋園遊嘉年華活動 攤位介紹
亂按肩頸紓壓 慘釀椎間盤突出

亂按肩頸紓壓 慘釀椎間盤突出
日本富士按摩椅勞工大酣賓

日本富士按摩椅勞工大酣賓
日本富士醫療按摩椅慶中秋三大名椅震撼勁減60%大優惠

日本富士醫療按摩椅慶中秋三大名椅震撼勁減60%大優惠
月經忌吃冰、按摩？「5大迷思」中西醫來破解

月經忌吃冰、按摩？「5大迷思」中西醫來破解

熱門新聞

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
McGaugh夫婦賣下的老房子內，有著1600元的畫作與至少1萬元的餐桌。（CNBC）

德州夫婦20萬元買下閒置20年空屋 意外發現屋內都是寶

2022-09-08 18:13
一名亞裔父親在屋內啟動發電機，導致一氧化碳毒死自己與10歲兒子，6歲女送醫未脫離險境。(google map)

亞裔父一氧化碳「毒」殺子女 2死1命危

2022-09-12 15:58
密大舉辦座談，肯定華人教授與研究人員在各個領域的傑出成就。(密大提供)

寒蟬未了 中國計畫雖已取消 2000多華人教授案仍在調查

2022-09-12 10:26
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55

超人氣

更多 >
紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑
長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明

長沙摩天樓燒成火柱慘況曝光 傷亡人數不明
無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片

無視拜登警告 iPhone14拆解見中國廠商長江存儲晶片
查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默

查理如何得知女王病危？目擊者：他接起電話後現場靜默
中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬

中國代表團遭禁瞻仰英女王靈柩 但仍可出席國葬