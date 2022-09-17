全新按摩椅每月最低$83　HiTRONS給您送到家

按摩椅展示廳產品豐富，歡迎大家親臨感受不同按摩椅

本報新澤西訊

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一台優質的按摩椅可以讓您和家人的身體煥然一新，肌肉 得到深層的放鬆，讓所有的壓力都煙消雲散。HiTRONS幫您如何挑選按摩椅：

首先一款好的按摩椅核心是 “机芯”和“導軌” 。機芯是整台按摩椅的核心部件之一。市面上最新的機芯等級為4D，2021年日本 首次研發出4D機芯，可以實現機芯前後伸縮並配合伸縮電機來實現抓捏動作，也就是說按摩力度更加逼真，幅度也大，更能觸及到筋膜層，深度放鬆肌肉。如日本富士按摩椅新款FJ-8500，韓國頂尖品牌LISSO Pebbline，EVERYCARE 7700，EVERYCARE PALISADE。導軌是按摩椅的另一個重要部件。當前S&L型導軌功能最為全面，也是中，高端按摩椅所採用的類型，能覆蓋的按摩長度也更多元，再搭配4D機芯可以達到高標準的按摩功效，如日本富士最新款FJ-8600。

其次高質量的售后服務同樣重要。HiTrons在Google商家中擁有五星好評及超高人氣。HiTrons提供免費送貨上門加安裝調適。根據不同型號機型HiTrons提供3年到5年的售後服務保障，再此期間發生任何質量問題，專業的工作人員將提供免費上門維修服務，免去您的一切後顧之憂。歡迎大家來電洽詢！201-941-0024； www.hitrons.com；微信 ：Hitrons；NJ店：1 Remsen Place, Suite #107 Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；NY店：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；VA店：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120（570）-404-4132。