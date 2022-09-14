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前職棒投手 紐約警察瓦瓦若車禍亡

記者張聲肇／綜合報導
前職棒投手、紐新港務局警察瓦瓦若11日上班途中車禍喪生，得年37歲。(美聯社)
前職棒投手、紐新港務局警察瓦瓦若11日上班途中車禍喪生，得年37歲。(美聯社)

前職棒投手、紐約警察瓦瓦若(Anthony Varvaro)11日上班途中車禍喪生，得年37歲，勇士隊發布悼唁聲明，深表不捨。

瓦瓦若2016年從職棒退休後，擔任紐新港務局警察，11日上班前往曼哈頓九一一恐攻紀念會值勤路上，在新澤西不幸發生車禍。

瓦瓦若曾屬紐約聖若望大學校隊，2010年到2015年分別在西雅圖水手隊、亞特蘭大勇士隊和波士頓紅襪隊擔任救援投手。

聖若望大學校隊教練翰普頓(Mike Hampton)說，瓦瓦若的不幸遭遇，讓人傷心的說不出話來，「他不僅是你能從棒球選手身上想得到的一切，從一個人身上，你能指望的一切，他也做到了。」

港務局官員也盛讚瓦瓦若是「本局的最佳代表，我們將永遠懷念他的勇氣和他盡職盡責的精神。」

港務局主席歐圖爾(Kevin O'Toole)和局長柯頓(Rick Cotton)說，港務局84名員工喪命於世貿大樓，包括37名警察，在莊嚴紀念這些同事的時刻，瓦瓦若警員突然去世，益發令人哀傷。

瓦瓦若在紐約史泰登島長大，2005年加入西雅圖水手隊，此後陸續為水手隊和亞特蘭大勇士隊效命。2014年底，他被換到紅襪隊，2015年初球季，替紅襪隊投過11局。

他在聖若望大學主修刑事司法，2005年畢業，憑這學歷得以投效港務局擔任警員。他從2016年12月起擔任警員，連續5年主要職責是巡邏警察，接著調到港務警察學院擔任講師。

警察 勇士 車禍

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