乾旱高溫 新州今夏史上第三熱 8月創紀錄炎熱 平均75.1度

新州今夏創下第三熱夏季，主因為上個月是歷來最熱的8月。圖為種植作物的農地乾裂。(美聯社)

羅格斯大學(Rutgers University)新澤西州 氣候學家大衛·羅賓遜(David Robinson)辦公室數據顯示，新州 今夏熱浪漫長且悶熱，創下第三熱夏季，主因為上個月是歷來最熱的8月。

數據顯示，新州1895年開始有詳細紀錄以來，今夏之熱排名第三、乾旱程度排名第六；統計範圍涵蓋6、7、8月，即「氣象夏季」 (meteorological summer)。

羅格斯大學助理州氣候學家格布什(Mat Gerbush)說，8月創下歷年8月最高溫 紀錄，是導致今年寫下第三熱夏季的主因。今年8月全州平均氣溫華氏77.4度，比過去30年推估而得的正常值高將近4度。

格布什說，此前最熱的8月是2016年，當時全州平均氣溫76.9度，依當月每日最高溫與和最低溫平均值推估而得。

整個夏季，新州平均氣溫為75.1度，僅高於2010年的75.7度和2020年的75.3度。

從統計數據看出明顯趨勢，也就是新州十個最熱夏季從1999年起出現，其中九個更從2005年起密集出現。這份紀錄可往前追溯128年。

羅賓遜說，新州史上最熱的十個8月當中，八個從2001年起出現，進一步證明氣候變遷；與20世紀多數夏季相較，本世紀夏季更經常炎熱，顯示人類活動所造成的溫室效應。

羅賓遜補充說，高溫與火山、太陽影響無關，持續暖化表明與純自然變化無關，而且不會僅限於新澤西或大西洋中部，這與人類將溫室氣體排放到全球大氣中密切相關。

今夏不僅炎熱，也乾旱。格布什說，新州2022年夏季降雨量平均僅8.05吋，比正常值低5.53吋。

夏季乾旱導致新州大面積乾旱和供水緊張。根據國家抗旱中心(National Drought Mitigation Center)的最新資料，截至9月初，該州超過三分之二地區(67%)中度乾旱，近三分之一 (29%)嚴重乾旱。