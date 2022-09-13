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200年來工業廢棄物污染 新州下哈肯薩克河列聯邦優先清理區

記者張聲肇／綜合報導
聯邦環保署把污染嚴重的下哈肯薩克河列為優先清理區，符合「超級基金」補助資格。(abc7ny電視台截圖)
聯邦環保署把污染嚴重的下哈肯薩克河列為優先清理區，符合「超級基金」補助資格。(abc7ny電視台截圖)

新澤西下哈肯薩克河(Lower Hackensack River)地區的博根郡和哈德遜郡200年來承受了不少工業廢棄物污染，聯邦環保署上周將該地區列為優先清理區，符合拜登基建法和其他相關立法根據石油和化學公司稅金成立的「超級基金」(Superfund)補助資格 。

下哈肯薩克河成為新州被列入「超級基金」名單的第115個污染區，新州則為全美最多污染區上榜的州。

環保署地區主管賈西亞(Lisa Garcia)說，列為優先清理區後，聯邦政府所有的工具與資源就可釋出，將這條寶貴的河道乾乾淨淨的還給當地居民。「新澤西過去的工業發展幫助我國成長，但是後遺症太嚴重，由當地社區單獨承擔不公平。」

清理區從歐拉代爾水壩到紐瓦克灣共25哩，下水道和化學廢棄物沉積數十年，環保署3月就提議把它列為「超級基金」適用對象。河裡有幾種魚禁止捕釣，未禁捕的魚種，也不可多吃。

新澤西州聯邦眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer，民主黨)說，為了清理河川汙染，保護地方水源，經過多年的奮鬥，下哈肯薩克河地區終於被列入聯邦政府優先補助清理的清單。

另一名聯邦眾議員沛恩(Donald Payne Jr.)也說，獲得聯邦補助清理後，當地居民可望擁有一片清朗的環境。

拜登政府10月開始的年度預算，有15.5億元將專門用來清理遭汙染的環境。

眾院能源與商業委員會主席帕隆(Frank Pallone Jr.)強調，超級基金的經費來自石油化學等工業的業者，不是一般納稅人。

第6選區選出的帕隆說，清理新澤西的污染地，讓四周居民安心過日子，今天總算邁開了一大步。「把下哈肯薩克河列為超級基金適用地點，表示聯邦資源一定到位，清理工作也一定完成。」

新澤西州 拜登 石油

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