新州旱象加劇 15郡重度乾旱

乾旱監控地圖顯示，新澤西州三分之二以上地區目前處於中度乾旱，將近三分之一地區被列為重度乾旱。 圖為新州一處幾乎乾涸的水庫圍欄 ，掛著「請勿游泳」的告示。 (Getty Images)

根據國家抗旱中心(National Drought Mitigation Center)周末前更新的乾旱監控地圖，新澤西州 許多區域的乾旱情況在過去一周加劇，三分之二以上(67%)地區目前處於中度乾旱，將近三分之一(29%)地區被列為重度乾旱。

密德薩克斯郡(Middlesex)、五月岬郡(Cape May)全區皆屬於重度乾旱區，其他13郡則有部分區域被畫為重度乾旱，包括大西洋(Atlantic)、博根(Bergen)、坎伯蘭(Cumberland)、艾塞克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、亨特敦(Hunterdon)、默瑟(Mercer)、蒙茅斯(Monmouth)、莫里斯(Morris)、百賽克(Passaic)、桑莫塞(Somerset)、蘇塞克斯(Sussex)、聯合郡(Union)。

雖然新州 部分地區前一周多次降下大雨，但降水頻率與範圍仍不足以緩解旱象，連續數周乾燥的天氣，加上破紀錄高溫 ，導致新州多處草坪枯黃，也加深飲用水供應的壓力。

根據新州環保廳的數據，目前幾個主要水庫的蓄水量約為60%至70%，這些水庫供應數百萬戶家庭與商業用水。中新澤西的圓谷水庫(Round Valley)和思普斯朗恩(Spruce Run)的蓄水量目前皆低於60%。

新州全部21郡的乾旱情況目前均受到監控，是2016年後首次進行全州乾旱監控，新州政府呼籲所有州民與企業自主節約用水。

有鑑於持續的乾旱情況及供水系統壓力，截至本周，新州大部分的地區水資源公司，包括該州最大的「新澤西美國水資源公司」(New Jersey American Water)也已經要求用戶自發省水。

蒙茅斯郡(Monmouth)與海洋郡(Ocean)的「美國水資源公司」用戶目前則受到強制用水限制，當地奇數號住戶只能於奇數日期使用戶外用水，偶數號住戶只能於偶數日期使用戶外用水，限制解除時間需等候後續通知。