新州狐狸染狂犬病死 曾遭咬傷速救醫

新澤西州 環境相關部門的官員表示，在海洋郡的Double Trouble州立公園 發現一隻染有狂犬病的死狐狸，但根據描述，應非日前咬了兩人和一條狗、導致公園關門的狐狸。

新州 海洋郡衛生局(Ocean County Department of Health)發言人表示，在穿越8000畝州立公園的松林凱西克路(Pinewald Keswick Road)上發現死狐狸並採樣檢測。

新州環保廳表示，發生咬人事件後，這座州立公園將持續關閉到發布新通知。環保廳官員本周稍早通報，公園裡的旅客8月29日與一隻狐狸「相遇」。

除了這座新州州立公園的咬人咬狗事件外，五名兒童在大約15哩外的萊克伍德(Lakewood)被另一隻疑似患有狂犬病的狐狸咬傷。五個孩子中，兩人在公園被咬傷，另三人在院子裡被咬傷。

萊克伍德警局發言人指出，迄今沒有聽說任何其他類似事件；當地衛生局發言人說，這隻狐狸也疑似患有狂犬病。

當局表示，任何被狐狸或任何野生動物咬傷的人都應該立即就醫，並通知警方及衛生部門；官員也提醒人們不要接近野生動物，尤其當動物表現出異常行如全身病懨懨、攻擊性過強、甚至顯得過度友好或易馴服時，要特別提高警覺。

多數野生動物對人類都很敏感。衛生部門發言人說，受染動物另有其他徵兆如大量流口水或搖晃。

美國最常攜帶狂犬病病原的動物是浣熊、狐狸、臭鼬和蝙蝠。

新州衛生廳表示，人們接觸狂犬病原後迅速治療，染病的可能性極低；不過，官員說，一旦出現狂犬病症狀，很可能死亡。