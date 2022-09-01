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費城租金漲不停 中位月租1879元創新高

編譯洪毅／綜合報導
費城住房供不應求的情勢難以緩解，而且通膨壓力大，租金充斥繼續上漲的前景。(Getty Images)
費城住房供不應求的情勢難以緩解，而且通膨壓力大，租金充斥繼續上漲的前景。(Getty Images)

費城為國內最難負擔住房的幾個都會 區之一，雖然新建案數量增加，但市場仍然供不應求，加上高通膨壓力，費城租金上揚幅度雖預期緩解，但前景仍然看漲

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，地產網站Realtor.com的數據顯示，全國前50大都會區的7月房租中位數為1879元，創下史上新高；其中費城都會區的租金為1835元，較去年同期增加逾8%。

近75%的房東在7月表示，計畫明年繼續提高租金，不過與4月的調查相比，計畫調漲租金逾10%的房東比率，從25%降至21%。

人口普查局(Census Bureau)的數據顯示，費城房屋的空置率僅2.8%，空置率之低居全國都會區末段班；租屋網RentCafe的數據則指出，費城平均一間公寓出租，就會吸引超過15位爭奪租屋的競爭者。

另一方面，費城各界也在努力扭轉過往長期供給疲軟的態勢。全美公寓聯合會(NAA)與全美多戶住房理事會(NMHC)在7月的報告指出，費城都會區每年需新建3000戶房屋，才能達到供需平衡。

但ALN Apartment Data的數據顯示，費城在過去一年間的新建房屋達3600戶；此外，費城目前依然有許多建案尚未完工。

Realtor.com首席經濟學者賀爾(Danielle Hale)表示，不論都會還是郊區、不論是住在原屋還是換房，租客的負擔問題都很沉重，而房東也在適應房客荷包逐漸萎縮的新形勢。

不過Realtor.com主管庫恩(Ryan Coon)表示，通膨高漲不只租戶感到壓力沉重，房東亦然，房東為了讓自己收支平衡，確保保有房產的成本能夠負擔，他們仍必須在調漲租金方面，做出「艱難權衡」。

費城 租金 房東

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