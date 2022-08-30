雞肉飆3倍、麵粉漲115%… 新州食材大漲 餐飲業吃不消

在新州餐飲業10大價格上漲驚人的食材中，雞肉高居首位，漲幅達300%。(Getty Images)

好不容易熬過疫情的種種挑戰，餐飲業現在又得面臨嚴重的通膨問題，許多業者陷入雙輸的局面，難以在提高餐點價格與留住顧客間取得完美平衡；新澤西州媒體NJ Advance Media訪問當地餐廳，整理出新州 餐飲業10大價格上漲驚人的食材。

雞肉上漲300%

幾乎每一間受訪的店家都提到雞肉，印度餐廳Masala Bay的店主安妮塔•愛明(Anita Amin)表示，2020年40磅的雞肉售價27元，現在則要價108元。

為因應高漲的成本，愛明必須調漲幾項餐點的價格，部分顧客能理解店家的決定，但也有客人抱怨連連，愛明說：「偶爾會有人抱怨，那些人並沒有理解現實情況，我沒辦法一份餐點賣8元還能賺取任何利潤。」

麵粉上漲115%

2020年在好市多(Costco)購買25磅的中筋麵粉花費不到7元，現在則要價15元，上漲超過一倍，愛明說：「咖哩餃(samosa)我之前只賣2.25元，現在賣3.9元，因為麵粉太貴了。」

薯條上漲156%

薯條是秘魯餐廳The Lomo Truck的主要配菜；三周前，一盒30磅的薯條16元，The Lomo Truck老闆表示他最近買的薯條一盒要價41元。

大豆油(Soybean Oil)上漲110%

用來炸薯條的大豆油是促使薯條漲價的其中一大因素，過去半年大豆油從20元(五加侖)飆漲到42元。

雞蛋 上漲100%

三明治早餐專賣店Salt Pepper Ketchup店主透露，3月時一盒360個雞蛋售價為60元，現在要價120元。

牛肉上漲100%

墨西哥 餐廳Chofi Taco先前向加州供應商訂購牛肉，以往一磅肩胛肉販售3.5元，幾個月前隨著通膨漲到7元，餐廳只好更換供應商。

酪梨上漲122%

酪梨是墨西哥菜餚不可或缺的角色，但其價格狂飆，Chofi Taco的墨西哥夾餅因此不再附贈免費的酪梨；店主指出一盒42顆酪梨之前賣45元，現在已超過100元。

青檸檬上漲125%

春季時一箱170顆檸檬售價為40元，之後價格一路狂漲到90元。

奶油上漲62%

新州知名冰淇淋店Milk Sugar Love老闆表示2020年一磅奶油花費3.05元，現在則要4.95元，她試遍各品牌的奶油，卻難以呈現原本的美味，冰淇淋不得不小幅上漲，但也因此流失一些顧客。

排骨上漲50%

烤肉店Mutiny BBQ因排骨價格上升被迫改變經營方式，過往每周皆固定向同一間供應商下單，現在則必須貨比三家才能盡可能省下成本。