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百佳塔賭場7月收入 創單月最佳

編譯孫梁／綜合報導
百佳塔賭場7月創下大西洋城賭場有史以來的最佳單月業績，總裁魯恩表示，今年7月的創紀錄收入是因為各方面的表現強勁，包括吃角子老虎機在內。(美聯社)
百佳塔賭場7月創下大西洋城賭場有史以來的最佳單月業績，總裁魯恩表示，今年7月的創紀錄收入是因為各方面的表現強勁，包括吃角子老虎機在內。(美聯社)

在網路和體育博彩的雙重推動下，百佳塔(Borgata)賭場7月創下大西洋城賭場有史以來的最佳單月業績；新澤西州博彩執法局的數字顯示，實體賭博、網路和體育博彩在7月給百佳塔帶來1億2400多萬元收入；但網路和體育博彩的收入要與合作方分享，百佳塔不能全部留下。

百佳塔與大西洋城的其他四個賭場一樣，今年7月實體賭博的收入不如疫情爆發前的2019年7月。百佳塔總裁魯恩(Travis Lunn)表示，今年7月的創紀錄收入是因為各方面的表現強勁，包括老虎機在內。他說：「大西洋城的整體健康，說明來訪的遊客喜歡實體賭博，證明我們對大西洋城博彩業再投資的效果。」他還表示，網路博彩將繼續是公司業務的重要部分。

新州博彩執法局的資料顯示，百佳塔去年9月也取得大西洋城各賭場的最佳業績，該月賭場與合作方的收入近1億1200萬元。

但各州報告博彩收入的方式不同，因此很難將百佳塔的表現與其他州賭場進行比較。美國博彩協會不統計全國各賭場的收入，內華達州作為美國的博彩之都，也不報告單個賭場的收入，而是公布全部賭場的總收入。

百佳塔7月的收入幾乎是賓州任何一家賭場單月收入的兩倍，賓州博彩管理委員會的資料顯示，賓州單一賭場的最高收入是「好萊塢賭場」(Hollywood Casino)今年4月創下的6550萬元，也包括體育和網路博彩收入在內，該賭場位於格蘭特維爾鎮(Grantville)的賓州全國競技場。

史托克頓(Stockton)大學的大西洋城博彩業研究人員認為，百佳塔的創紀錄收入是一積極徵兆，顯示出大西洋城博彩業的強勁活力。百佳塔7月的業績是在實體賭博沒有超過2019年的水平所取得的，凸顯出網路和體育博彩在整個賭博行業中的重要性。與此同時，博彩產品近年來的多元化也促進了博彩業在當地市場上的競爭力。

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