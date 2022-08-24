新州快速路延長線 州長支持拓寬

新澤西州長墨菲首次表態支持將新州收費快速路通往荷蘭隧道延長線的加寬計畫，但環保人士和社區領袖持批評態度。(美聯社)

新澤西州長墨菲表示支持將新州 收費快速路(New Jersey Turnpike)通往荷蘭隧道延長線的加寬計畫，這是他首次對47億元延長線工程的公開表態，但環保人士和社區領袖持批評態度。

墨菲認為延長線計畫確實需要，面對工程將造成更多污染的擔憂，墨菲則強調工程完工後，電動汽車 將會大幅增多， 而電動車 是世界的發展方向，也是新州改善捷運系統的優先考慮。他說：「電動汽車、綠能巴士和軌道車可保證安全準時的交通，並使新州更清潔和更環保。」

州府表示，收費快速路的休息站已安裝電動車的充電設備，同時還將採取其他措施，以保證實現墨菲州長2050年新州100%使用清潔能源的目標。

新澤西州長墨菲首次表態支持加寬新州收費快速路通往荷蘭隧道延長線，但環保人士和社區領袖不贊同。圖為澤西市荷蘭隧道入口檔案照。(Getty Images)

荷蘭隧道的延長線是收費快速路管理局的首個加寬工程，包括加寬和維修八哩長的線路，及更換1956年啟用的紐瓦克灣大橋，費用來自2020年提高的通行費。

但墨菲的表態與霍布肯市(Hoboken)和澤西市的民主黨領袖相左，他們反對擴建延長線。環保組織也認為工程與墨菲的氣候變遷目標相衝突，工程將把更多車流引入城鎮街道，造成更多污染。反對者說，修補延長線長年失修的路段，是比增加車道的加寬工程更好的選擇。

霍布肯市議會上周通過決議，敦促收費快速路管理局停建延長線，並為改善哈德遜郡的交通進行氣候與經濟分析；澤西市議會也準備通過類似決議，市長已正式表示反對。環保組織5月提交停建請願書，但管理局拒絕接受。

霍布肯和澤西市的反對遭到工會的批評，「工程師勞資合作社」表示，他們對兩個市議會反對加寬工程的決定深感不安，「我們希望沒有交通擁堵和污染，社區街道潔淨而又暢通無阻。但不幸的是，我們生活的環境每天有10萬多輛車來往荷蘭隧道，貨物、服務、員工和遊客都使用這一重要的經濟大通道。擴建道路將減少車輛空轉時的擁堵和污染，還能促進當地經濟發展。」