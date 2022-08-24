新州快速路延長線 州長支持拓寬
新澤西州長墨菲表示支持將新州收費快速路(New Jersey Turnpike)通往荷蘭隧道延長線的加寬計畫，這是他首次對47億元延長線工程的公開表態，但環保人士和社區領袖持批評態度。
墨菲認為延長線計畫確實需要，面對工程將造成更多污染的擔憂，墨菲則強調工程完工後，電動汽車將會大幅增多， 而電動車是世界的發展方向，也是新州改善捷運系統的優先考慮。他說：「電動汽車、綠能巴士和軌道車可保證安全準時的交通，並使新州更清潔和更環保。」
州府表示，收費快速路的休息站已安裝電動車的充電設備，同時還將採取其他措施，以保證實現墨菲州長2050年新州100%使用清潔能源的目標。
荷蘭隧道的延長線是收費快速路管理局的首個加寬工程，包括加寬和維修八哩長的線路，及更換1956年啟用的紐瓦克灣大橋，費用來自2020年提高的通行費。
但墨菲的表態與霍布肯市(Hoboken)和澤西市的民主黨領袖相左，他們反對擴建延長線。環保組織也認為工程與墨菲的氣候變遷目標相衝突，工程將把更多車流引入城鎮街道，造成更多污染。反對者說，修補延長線長年失修的路段，是比增加車道的加寬工程更好的選擇。
霍布肯市議會上周通過決議，敦促收費快速路管理局停建延長線，並為改善哈德遜郡的交通進行氣候與經濟分析；澤西市議會也準備通過類似決議，市長已正式表示反對。環保組織5月提交停建請願書，但管理局拒絕接受。
霍布肯和澤西市的反對遭到工會的批評，「工程師勞資合作社」表示，他們對兩個市議會反對加寬工程的決定深感不安，「我們希望沒有交通擁堵和污染，社區街道潔淨而又暢通無阻。但不幸的是，我們生活的環境每天有10萬多輛車來往荷蘭隧道，貨物、服務、員工和遊客都使用這一重要的經濟大通道。擴建道路將減少車輛空轉時的擁堵和污染，還能促進當地經濟發展。」
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