我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

新州快速路延長線 州長支持拓寬

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州長墨菲首次表態支持將新州收費快速路通往荷蘭隧道延長線的加寬計畫，但環保人士和社區領袖持批評態度。(美聯社)
新澤西州長墨菲首次表態支持將新州收費快速路通往荷蘭隧道延長線的加寬計畫，但環保人士和社區領袖持批評態度。(美聯社)

新澤西州長墨菲表示支持將新州收費快速路(New Jersey Turnpike)通往荷蘭隧道延長線的加寬計畫，這是他首次對47億元延長線工程的公開表態，但環保人士和社區領袖持批評態度。

墨菲認為延長線計畫確實需要，面對工程將造成更多污染的擔憂，墨菲則強調工程完工後，電動汽車將會大幅增多， 而電動車是世界的發展方向，也是新州改善捷運系統的優先考慮。他說：「電動汽車、綠能巴士和軌道車可保證安全準時的交通，並使新州更清潔和更環保。」

州府表示，收費快速路的休息站已安裝電動車的充電設備，同時還將採取其他措施，以保證實現墨菲州長2050年新州100%使用清潔能源的目標。

新澤西州長墨菲首次表態支持加寬新州收費快速路通往荷蘭隧道延長線，但環保人士和社區...
新澤西州長墨菲首次表態支持加寬新州收費快速路通往荷蘭隧道延長線，但環保人士和社區領袖不贊同。圖為澤西市荷蘭隧道入口檔案照。(Getty Images)

荷蘭隧道的延長線是收費快速路管理局的首個加寬工程，包括加寬和維修八哩長的線路，及更換1956年啟用的紐瓦克灣大橋，費用來自2020年提高的通行費。

但墨菲的表態與霍布肯市(Hoboken)和澤西市的民主黨領袖相左，他們反對擴建延長線。環保組織也認為工程與墨菲的氣候變遷目標相衝突，工程將把更多車流引入城鎮街道，造成更多污染。反對者說，修補延長線長年失修的路段，是比增加車道的加寬工程更好的選擇。

霍布肯市議會上周通過決議，敦促收費快速路管理局停建延長線，並為改善哈德遜郡的交通進行氣候與經濟分析；澤西市議會也準備通過類似決議，市長已正式表示反對。環保組織5月提交停建請願書，但管理局拒絕接受。

霍布肯和澤西市的反對遭到工會的批評，「工程師勞資合作社」表示，他們對兩個市議會反對加寬工程的決定深感不安，「我們希望沒有交通擁堵和污染，社區街道潔淨而又暢通無阻。但不幸的是，我們生活的環境每天有10萬多輛車來往荷蘭隧道，貨物、服務、員工和遊客都使用這一重要的經濟大通道。擴建道路將減少車輛空轉時的擁堵和污染，還能促進當地經濟發展。」

新州 電動車 汽車

上一則

房貸利率驟增 大華府12%房產交易取消

下一則

喬州近2成育齡婦女沒醫保 孕產婦死亡率全美50州之最

延伸閱讀

墨菲取消快篩 但強制高風險人員打疫苗

墨菲取消快篩 但強制高風險人員打疫苗
曼哈頓連環攻擊遊民 前科犯認罪

曼哈頓連環攻擊遊民 前科犯認罪
新州放寬防疫未接種 公家員工 免定期檢測新冠

新州放寬防疫未接種 公家員工 免定期檢測新冠
新州允許餐廳設戶外座位至2024年11月

新州允許餐廳設戶外座位至2024年11月
紐約擬收堵車費 墨菲：通勤族過哈德遜河已繳交過橋費

紐約擬收堵車費 墨菲：通勤族過哈德遜河已繳交過橋費
新州買電動車 車價4.5萬以下可獲4000元補助

新州買電動車 車價4.5萬以下可獲4000元補助

熱門新聞

餐廳用餐費用高漲，許多民眾都減少外食次數。(特派員黃惠玲／攝影)

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

2022-08-18 09:45
德州州長艾伯特。（艾伯特的推特）

偷渡客送華府 每人車資1400元

2022-08-18 13:27
過去一個月，亞馬遜位於新澤西州的三個設施內，先後有三名員工死亡，聯邦職業安全與健康管理局已展開調查。(美聯社)

1個月3員工死亡 聯邦職安調查新州亞馬遜

2022-08-18 12:02
台灣中山國中棒球隊，21日在世界少棒聯盟「次青少棒錦標賽」獲得總冠軍。(吳怡明提供)

LLB世界次青少棒 台灣中山國中奪冠

2022-08-22 10:14
聖湯瑪斯大學引發爭議的院長Mario Enzler。（ABC）

涉偽造學歷 聖湯瑪斯商學院院長辭職 校方遭批黑箱

2022-08-19 13:52
對烘焙保有熱情的波曼和拉莫塔吉在2008年開設喬治城紙杯蛋糕。（記者王稚融 / 攝影）

喬治城紙杯蛋糕恢復營業 顧客大排長龍

2022-08-16 02:10

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治