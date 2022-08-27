新冠加強針相關資訊 ~ 您需要知道的新冠肺炎公眾教育活動

本報紐約訊

新冠疫苗 和加強針降低了新冠肺炎 帶來的威脅，讓許多人能夠安心地聚會、旅行和舉行慶祝活動。疫苗和加強針是防止新冠肺炎最佳防護措施，但公眾對加強針仍然存在許多疑問。

疾病控制及預防中心 (CDC) 資料，亞裔美國人是加強針接種率最高的群體（近 70% 符合條件者接種了第一劑加強針），但完成全程疫苗接種的 50 歲或以上亞裔美國人中，僅14% 的人士接種了第二劑加強針。夏威夷原住民和太平洋島民的第一劑加強針接種率仍然很低，只有不足一半的 5 歲及以上的人口接種了第一劑加強針。

為此，We Can Do This 新冠肺炎公眾教育活動邀請各社區組織攜手合作，以提高全國各地的疫苗和加強針接種率。太平洋島嶼民族藝術博物館 (PIEAM) 和賦權太平洋島民社區 (EPIC) 展開合作，透過名為 Toe Fo’i: The Return 的社區展覽，透過 6 位太平洋島民藝術家所述故事背後蘊含的力量，Toe Fo’i: The Return 喚起了情感，「逝者的故事亦是倖存者的故事。」PIEAM 客座策展人和 EPIC 故事講述者 Kiki Rivera 說道。「新冠肺炎摧毀了夏威夷原住民和太平洋島民的生活，」Rivera 說，「我們致力於喚起人們對疫苗和加強針重要性的關注，同時引導社區消除相關錯誤資訊、恐懼、不信任和特權等阻礙。」

加強針是對重症和死亡的最佳防護措施。隨著時間推移，疫苗效果可能會變弱，即使曾感染過新冠肺炎，仍有再受感染的風險。加強針可延長防護時間，提供更佳保護力，免受新型變種病毒的侵襲。顧名思義，加強針是另一劑疫苗注射，它會隨著時間的推移增強對病毒的防禦力。已接種疫苗人士若再接種加強針，感染病毒的機率會很低；若不幸受到感染，病情通常也會較輕。對 65 歲或以上的成年人來說，加強針的防護力可提升一倍以上。

疫苗和加強針可保護易感人群免受新冠肺炎侵害。凡年滿 5 歲或以上且已完成基礎疫苗接種者，就應接種加強針。接種最新疫苗，不僅能為自己提供防護，還有助於減少新冠病毒傳播至因年齡或免疫系統受損而處於高風險的人群之機率。

第二劑加強針為高風險人群提供額外防護。50 歲或以上的成年人和免疫力低者可透過第二劑加強針強化防護力。CDC建議以下人群使用輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗接種第二劑加強針：

• 滿 50 歲或以上，四個月或更久前接種過第一劑加強針者；

• 至少在四個月前接種過強生 (Johnson & Johnson) 疫苗和第一劑加強針者；

• 長期居住在護理機構者；

• 患有某些影響免疫系統的潛在疾病者；及

• 已懷孕和最近懷孕之人士。

年滿 5 歲或以上且曾接種疫苗者可隨時接種加強針。任何美國居民都可以免費接種加強針。接種過輝瑞或莫德納疫苗的人士應在完成基礎疫苗接種後的五個月內接種加強針。18 歲或以上成年人，無論之前接種的疫苗品牌，都可以選擇任何現有疫苗作為加強針。但輝瑞疫苗只可作為 5 至 17 歲人群的加強針。獲取更多疫苗相關資訊和疫苗接種地點，請瀏覽 www.vaccines.gov。