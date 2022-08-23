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開學後10天 費城學校師生強制戴口罩

記者顏伶如／綜合報導
費城學區2022-2023學年度開學最初10天教職人員與學生都必須戴口罩，之後如果確診案例沒有增加，將不再強制要求戴口罩。(美聯社)
費城學區2022-2023學年度開學最初10天教職人員與學生都必須戴口罩，之後如果確診案例沒有增加，將不再強制要求戴口罩。(美聯社)

費城學校學區宣布，2022-2023學年度開學最初十天教職人員與學生都必須戴口罩，之後如果確診案例沒有增加，將不再強制要求戴口罩，而是「強烈建議」戴口罩。

身兼小兒科醫師、流行病學家的費城學校學區醫療長麥克道(Kendra McDow)日前在記者會上說，開學最初十天從8月29日到9月9日必須戴口罩的規定有其必要，因為孩子們放完暑假剛剛回到學校，社交聚集次數增加、人員流動量也會增加。根據慣例，如此環境底下，確診案例通常隨之增加。

他說，學區致力維持讓學生在實體教室上課學習；如果社區當中的染疫率開始走高，學區將再次恢復戴口罩強制命令，以符合聯邦疾病防治中心(CDC)規定。

費城學區新任總監魏特靈頓( Tony B. Watlington Sr.)說，學校是社區的聚集中心，也是學生可以前往的最安全地點之一。學區主管強調，如果狀況出現變化，規定將會隨時調整。

麥克道說：「重要的是，我們保持彈性，如同過去兩年半以來一樣。」

CDC本月11日頒布新指南，不再要求保持社交距離，接觸染疫患者之後也不再需要隔離。CDC的新指南公布之後，費城學區的安全與健康規定也做出調整。

費城兒童醫院政策實驗室(PolicyLab)本周建議，學區應該為防疫政策鬆綁，除非染疫率再次走高，否則學區不再需要每周為學生進行病毒檢測，也不再需要保持社交距離、分組上課或戴口罩：不過，政策實驗室建議學校教職人員與學生都應該接種新冠疫苗。

雖然今春曾有幾個月學生及教職人員免戴口罩，但費城學區今年5月底又恢復戴口罩強制令，因為當時染疫案例增加。學區也要求暑修期間師生都要戴口罩上課。

費城學區教職人員與學生如果接觸新冠病毒，今後將不再需要隔離，除非出現染疫症狀。接觸病毒的師生可以繼續上學或上課，但需要戴口罩10天。師生如果確診感染新冠病毒，則須留在家裡5天，改為網路上課。5天期滿如果沒有症狀，就可以回到學校，但回到學校之後5天都必須使用N95或KN95口罩。

學區 口罩 費城

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