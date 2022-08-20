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好房不等人　資深經紀金小姐本周特別推薦Fort Lee豪華兩家庭 投資自住兩相宜

本報新澤西訊

本報新澤西

  本週擁有豐富地產交易經驗的金小姐（Lan“Corina”Kam）為您推薦一處位於新州北部Fort Lee黃金位置，投資自住皆宜的好房一處。

  這棟座落在新澤西Fort Lee的全磚複式獨立兩家庭，土地面積50X120，大房間寬敞舒適。兩家庭磚房，左家庭有3間大房和2.5浴， 現有租客月付租金，每月可有固定收入。右家庭有3個大房間和3.5浴，可隨時入住，自住出租均可。Ford Lee周圍餐聽、商超、圖書館、醫療、教育機構林立，公交線路繁多，來往紐約十分方便。好房不等人，趕快聯繫金小姐預約看房吧！

 金小姐從事地產行業十餘年，專業知識和服務態度都得到廣大客戶的讚譽。多年來幫無數人圓了買房賣房的夢。金小姐專精新州北部Bergen、Hudson、Morris等好區房屋及法拍屋，為人誠信、負責、專業，精通國語、粵語、英語，可為您提供房屋買賣、估價、管理等“一條龍”服務，是您購置房產的得力幫手！電話：201-982-7900；電郵：[email protected]

新澤西 新州 租金

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