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新州初審法院法官不足 至年底缺73人

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州初審法院出現大量法官空缺，州參議會司法委員會因此舉行罕見的夏季會議。圖為新州議會。(Getty Images)
新澤西州初審法院出現大量法官空缺，州參議會司法委員會因此舉行罕見的夏季會議。圖為新州議會。(Getty Images)

新澤西州初審法院(trial court)出現大量法官空缺，在433個職位裡有63個空缺，預料到年底還會增加10個，料將會影響審訊工作。

為此，新州參議會司法委員會上周舉行罕見的夏季會議，設法解決法官人手嚴重不足問題；委員會發言人透露，當天還會晤兩名法官提名人。

司法委員會主席斯塔克(Brian Stack)聲稱，因為人力情勢緊張，委員會成員在夏季休會期間舉行會議及審查法官提名人勢在必行，希望能盡快填補空缺。

與此同時，新州律師協會聯同21個郡律師協會及七個相關律師組織聯合寫信給民主黨籍州長墨菲，以及民主黨籍州參議會主席斯庫塔瑞，要求盡快填補空缺。

法律專家表示，自新冠疫情大流行以來，司法職位空缺數字創歷史新高，數以萬計的案件受到延誤。

在疫情爆發前，法官人手已見不足，接著數十名法官在疫情期間陸續退休，但政府卻因疫情無法運作，參議會難以審查及確認法官提名人，再加上陪審員不能到法院參與實體聆訊，讓司法系統陷於癱瘓，積壓的案件愈來愈多。

除此之外還有政治因素，參議員有權否決州長提名的法官，若出現這樣的情況猶如雪上加霜。

由七位大法官組成的州最高法院也有狀況，過去八個月有三人退休，空缺至今未補。

墨菲曾提名一名大法官人選，但遭參議會司法委員會否決，關鍵在於一名共和黨籍委員反對。議長斯庫塔瑞對此拒絕置評。

大法官提名人必須得到參議會全體成員通過，初始任期為七年，之後可再連任，直至70歲強制退休。

提名 疫情 退休

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