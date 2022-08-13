上海海事大學北美校友會夏季野餐 疫後首次聚會

上海海事大學北美校友會在新州州立自由公園舉辦夏季野餐會。(圖由校友會提供)

上海海事大學北美校友會於上周末在哈德遜河畔的新澤西州 立公園(Liberty State Park)舉辦夏季野餐會，約60名來自紐約、新澤西、賓州、維吉尼亞州等地的校友參加聚會。

校友會理事長徐明表示，疫情 爆發期間，校友會從未間斷與母校的聯繫，校友會也積極捐贈抗疫物質給社區，為校友郵寄口罩和發放健康包。他感謝校友們積極參與校友會活動，校友間也互幫互助。

中國駐紐約總領館參贊周國林及江舒樺、夏方、周凝婧、韓秋明領事應邀參加了校友會聚會。周國林讚揚校友會的凝聚力和人才濟濟。他表示，有合作事務和簽證護照問題都可以聯繫領館。

來自中遠海運北美公司的校友代表也參加了聚會，校友代表說，野餐會選擇的聚會地點很有意義，也詮釋了校友會的宗旨，那就是「弘揚母校航運傳統、促進中美人民友誼」。

與野餐會選擇的公園隔水相望的，是紐約布魯克林的紅鉤集裝箱碼頭，曾創建海陸航運公司的卡車公司老闆麥克萊恩於1956年在新澤西的碼頭將58個貨箱裝上一艘舊油輪，駛往德州，象徵著現代航運技術發展的集裝箱化的發端。公園左側方向的艾麗絲島則曾是美國主要的移民 檢查站，是接受各國移民和推進文化交流融合的象徵。

上海海事大學青島校友會會長劉潔，中國船級社紐約辦事處主任韓春生等均受邀參加了聚會。

上海海事大學北美校友會成立於1990年代初，作為北美校友間互相交流的平台和北美校友與母校間聯繫的橋梁，校友會每年至少舉辦兩次聚會，每年1月的新年聚會和每年夏天在哈德遜河畔公園的戶外野餐會，這次夏天野餐會是疫情後的首次聚會。