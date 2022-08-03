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賓州調高員工小費 新規8/5上路

編譯孫梁／綜合報導
雇主為員工付薪的新標準8月5日生效後，將為賓州接受小費的員工帶來收入上的變化。(Getty Images)
雇主為員工付薪的新標準8月5日生效後，將為賓州接受小費的員工帶來收入上的變化。(Getty Images)

雇主為員工付薪的新標準本月5日生效，將為賓州接受小費的員工帶來收入上的變化；但部分餐館業主表示，賓州的新標準並不意味著員工的收入增多，因此毫無意義。

今年3月，五名成員的賓州獨立監管審查委員會批准了州勞工產業廳的規定，要為領取最低小費薪資的員工提高收入，包括餐館員工在內。

但在哈里斯堡(Harrisburg)擁有多家店鋪的業主卡米昂卡(Ron Kamionka)說：「新標準的門檻太低，不會產生任何真正影響，如果員工拿到的小費低於最低薪資規定，他們就會跳槽。」

根據新規定，員工收取的小費必須從每月30元提高到135元，然後雇主才可將州府為他們規定的最低時薪從7.25元降至2.83元。

小費員工平均每班可拿到50元以上小費，部分人由於工作時間和地點不同，小費甚至可達數百元。

漢普頓鎮(Hampden)一家髮廊的業主柯克斯(Bill Kokos)表示，新規定提出的解決辦法，並不是業主最關心的問題，他最關心的問題是，一些有全職工作的員工為了多掙錢，每月下班後還到餐館打工。因此部分人可能符合最低收入的標準，但另一些人可能不符合，因此很難知道該給他們付多少薪水。

監管委員會批准的新規定是賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)的勝利，他不顧共和黨人的反對，致力於推動改善賓州的職場環境，包括提高最低薪資標準。

賓州收取小費的員工中，約9萬3000到16萬人的收入低於7.25元的時薪標準。

沃爾夫說：「我們的最低時薪標準低得令人窘迫，但影響廣泛，遠不僅只影響到收入不公的員工及其家人。如果員工有體面的收入，就能為社區和賓州的經濟健康成長做貢獻。但如果收入連生活的基本需求都滿足不了，他們就不得不依賴政府福利。」

賓州 最低時薪 低收入

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