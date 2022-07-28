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新州要求所有商家 刷卡收手續費「要提前告知」

編譯孫梁／綜合報導
最近數月餐館等零售商開始對使用信用卡和記帳卡付帳收取手續費，卻沒有提前告知消費者，使新澤西州愈來愈多民眾感到意外。(Getty Images)
最近數月餐館等零售商開始對使用信用卡和記帳卡付帳收取手續費，卻沒有提前告知消費者，使新澤西州愈來愈多民眾感到意外。(Getty Images)

最近數月餐館等零售商開始對使用信用卡和記帳卡付帳收取手續費，卻沒有提前告知消費者，使新澤西州愈來愈多民眾感到意外。

收取手續費合法，但不事先說明則不合法。

為了回應消費者的投訴，州檢察長和州消費者事務廳向至少14家餐館、零售商和餐飲服務店發出信函，警告他們必須向消費者披露食物的售價，包括信用卡和記帳卡的手續費在內。

州檢察長普拉金(Matthew Platkin)說：「消費者有權對購買的物品和服務知道準確的價格，對信用卡和記帳卡收取的任何附加費，都必須提前讓消費者知道。」

隨著經營成本升高，企業開始將金融機構對處理信用卡和記帳卡的費用轉嫁到消費者頭上。

收取手續費的訊息不明在餐館尤為明顯，因為對信用卡和記帳卡的收費並不標明在菜單上，而是用餐後才會看到。與在服裝店買衣服不同，買衣服繳費時若發現使用信用卡和記帳卡要收費，就會改變主意。

州消費者事務廳代廳長卡莉·費斯(Cari Fais)說：「我們已通知商家，接到消費者的投訴會查處。我們要求商家守法，不要讓消費者對手續費感到驚訝和受到打擊。」

新州一個新法案要求所有商家，都必須清楚說明要對信用卡和記帳卡收取手續費，並且標記在菜單上或消費者易於看到的明顯處，特別是餐館。新法案還禁止商家向消費者收取的手續費，高於他們向金融機構支付的費用。

法案規定，違者將以「消費者詐欺法」論處，第一次將面臨最多1萬元罰款，再犯者每次罰款2萬元以下。

消費者如發現餐館收取信用卡的手續費但沒有提前告知，可登入州消費者事務廳的njconsumeraffairs.gov網站，或致電(800) 242-5846投訴。

信用卡 零售商 新澤西州

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