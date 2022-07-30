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唱響紐約卡內基音樂廳 胡永芳，林怡伶演唱會圓滿成功

葉麗琴
左起依次為劉美珍, Lisa Weiss, 林怡伶, 胡永芳, Lilian Ludford, Vivian Ludford
左起依次為劉美珍, Lisa Weiss, 林怡伶, 胡永芳, Lilian Ludford, Vivian Ludford

本報新澤西訊 來自臺灣，揚名國際的女高音聲樂家胡永芳(YUNG-FANG HU LUDFORD)與林怡伶(YI-LING ELLAIN LIN)，日前在聞名全球的紐約卡內基音樂廳舉行圓滿成功的演唱會，各界嘉評如潮。紐澤西知名作曲家劉美珍(MEI-CHEN LIU) 也以其在義大利國際音樂節的成名曲-「主禱文」，再次獲得滿堂彩。 音樂會上半場由歌唱家們演唱美麗動人的中西名曲，讓聽眾們乘著歌聲的翅膀，穿越時空，翱翔於義大利，西班牙，德國，美國，非洲等世界各地。中場休息後，下半場的中國與台灣民謠及藝術歌曲，如李泰祥的「四月望雨」，客家民謠「落水天」及新疆民歌「帕米爾-我的家鄉多麽美」等優美旋律讓思鄉的僑胞們熱淚滿眶。此外還有21世紀的新音樂，如呂文慈的台語藝術歌曲「人生露水」及嚴福榮的中文藝術歌曲「如夢令」等皆備受好評。 永芳的兩位女兒， 大提琴家Vivian Ludford 與小提琴家 Lilian Ludford 精湛的琴藝， 更為音樂會添加了許多光芒； 她們的鋼琴三重奏安可曲， Piazzolla’s Oblivion讓聽眾們沉浸於阿根廷的探戈風情。這次音樂會居功厥偉的還有重量級鋼琴家伴奏暨大學教授，Dr. Lisa Weiss對音樂細膩的詮釋。  

義大利 卡內基音樂廳 新澤西

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