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賓州男德拉瓦捕逾222磅魟魚 可望刷新世界紀錄

編譯組／綜合報導
賓州男子吉普在德拉瓦灣與好友捕到一尾重達222.54磅的燕魟，可望刷新世界最重燕魟紀錄。(取材自Instagram)
賓州男子吉普在德拉瓦灣與好友捕到一尾重達222.54磅的燕魟，可望刷新世界最重燕魟紀錄。(取材自Instagram)

賓州男子吉普(Jeremy Gipe)上月30日在德拉瓦灣(Delaware Bay)與三兩好友一起射魚(bowfishing)，當時風大水濁，但船頭燈照亮的區域讓吉普看到在水中閃耀的白色身影；他迅速出手，並在好友的協助下釣起重達222.54磅的燕魟(butterfly ray)，可望刷新世界最重燕魟紀錄。

來自賓州坎普丘(Camp Hill)的40歲男子吉普當天前往德拉瓦灣，與好友柯瑞‧伯斯曼及艾倫‧伯斯曼租了一艘射魚船出海捕獵。

這三位哥兒們幾乎每個夏日夜晚都在海上射魚，射魚是一種結合釣魚和弓箭狩獵的休閒活動，獵人會用一條有線牽引、像魚叉般的箭射向目標海洋生物。

費城詢問報報導，吉普率先發現這條巨大的燕魟，上箭後快狠準的出手，被射中的燕魟掙扎躍出水面；吉普說，一箭不足以制伏這條巨獸，另外兩人也射箭相助，其中一度發生魚鉤脫落的情況，三人與這條巨型燕魟搏鬥一番，但燕魟仍不敵三名壯漢而被釣起。

吉普表示，他第一眼見到這條燕魟時，目測約150磅；43歲的柯瑞認為，絕對不只這個重量。

經過秤重，這條燕魟有222.54磅，比美國射魚協會(Bowfishing Association of America)此前的燕魟世界紀錄222.1磅還重一些。三人正在等待文件作業確認是否刷新紀錄。

柯瑞 賓州 費城

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