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新州州長墨菲 出任全國州長協會主席

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州州長墨菲(右)升任「全國州長協會」主席，左為卸任主席、阿肯色州長哈欽森。(美聯社)
新澤西州州長墨菲(右)升任「全國州長協會」主席，左為卸任主席、阿肯色州長哈欽森。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)出任「全國州長協會」(National Governors Association)主席，以兩黨合作和致力關注青少年精神健康議題展開任期。

自詡為民主黨進步派的墨菲過去幾個月來的支持率穩定提升，外界盛傳如果拜登總統決定不角逐連任，墨菲可能成為民主黨潛在的2024年總統候選人。

墨菲本月15日在緬因州波特蘭發表全國州長協會演說時，強調兩黨合作主題並尋求紅州與藍州的共識。紅色是共和黨代表色，藍色則是民主黨代表色。

墨菲說：「我不預期我們到了明年會向對方黨派脫帽致敬，我們依然會堅守自己的立場，並驕傲的尊重基本理想，但我請大家看清楚每頂帽沿底下的臉龐，認同我們將黨派放在第三順位、政府放第二，美國人民優先。」

新澤西州州長夫人塔米‧墨菲(Tammy Murphy)則擔任「全國州長協會的州長配偶計畫」(NGA's Governors' Spouses' Program)主席，致力「消彌全國精神與嬰兒健康危機」。

墨菲表示，他也會以全國州長協會主席的身分，倡議青少年精神健康需求。

這項倡議共有「四大主要支柱」，聚焦「預防與提高關注，減少汙名化、優質治療與照護，以及訓練並支持照護與教育人員」。

墨菲的計畫書寫道，他打算「利用創新資金」整頓心理健康工作人員，「透過教育、熱線和必要的州政府服務，減少汙名化」。

新澤西州 民主黨 教育

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