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海豹突擊隊新兵暴斃 驗屍官：死因是感染肺炎

編譯林梅婕／綜合報導
今年2月接受海軍海豹突擊隊訓練的24歲士兵莫倫死亡，其家屬接獲驗屍報告，稱其死因為感染肺炎。(WTAE電視台截圖)
今年2月接受海軍海豹突擊隊訓練的24歲士兵莫倫死亡，其家屬接獲驗屍報告，稱其死因為感染肺炎。(WTAE電視台截圖)

今年2月海軍海豹突擊隊(Navy SEAL)傳出意外，一名24歲士兵莫倫(Kyle Mullen)在完成俗稱「地獄周」訓練時出現不適反應，送醫後不治；如今莫倫的家屬接獲驗屍報告，稱其死因為感染肺炎。家屬質疑軍方處置不當，未能及時提供專業醫療協助，才導致莫倫死亡。

莫倫的母親芮金娜(Regina Mullen)一直到上周才接到美軍法醫的驗屍報告，稱莫倫在訓練期間感染肺炎，成為他的主要死因，但芮金娜忿忿不平地表示：「當時他被非專業的醫護人員照顧，也沒有提供他基本的醫療需求。他大部分時間都坐在輪椅上，甚至無法站立和行走，而且他一直咳嗽、還吐出一堆紅色液體，幾乎可以裝滿36盎司的水瓶。」

陸軍法醫溫蒂·沃倫(Wendy Warren)在5月2日的驗屍報告中寫道，莫倫死於化膿性鏈球菌(Streptococcus Pyogenes)引發的急性肺炎；根據國家醫學圖書館網站上的記載，化膿性鏈球菌是一種主要的人類特異性細菌感染，依照個人狀況病症有所不同，可能輕微、也可能致命。

據稱，莫倫在1月的第二周曾與母親視訊通話，芮金娜形容「他整個人都腫起來了，臉也非常種，而且還一直吐血」。

驗屍報告指出，2月地獄周訓練結束後，「另一名士兵出現無法呼吸的症狀，並請求醫療照護，當時急救人員分身乏術，莫倫開始失去反應。後來救護車將莫倫送往醫院，卻被院方宣告死亡」；芮金娜則被告知，莫倫在軍營裡斷氣時，是倒在一名非醫療專業、且年僅19歲的同袍懷中。

芮金娜更質疑至今沒有任何一名指揮官或長官為兒子受訓死亡的事負責。軍方的驗屍報告與芮金娜幾周前協請私人法醫檢驗結果大致相同，軍方也未在莫倫的體內測出藥物反應，故排除中毒的可能性。

醫學 圖書館

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