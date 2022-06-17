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費城短租屋疑藏偷拍錄影設備 警介入調查無果

編譯柯立偉／綜合報導
指控費城某一Airbnb出租房內藏有偷拍錄影設備的推文引起關注，警方雖未在房子內找到任何錄影設備，仍引起廣大網民對Airbnb租房隱私權問題的憂慮。(Getty Images)
指控費城某一Airbnb出租房內藏有偷拍錄影設備的推文引起關注，警方雖未在房子內找到任何錄影設備，仍引起廣大網民對Airbnb租房隱私權問題的憂慮。(Getty Images)

12日晚間推特上一條關於指控費城某一Airbnb出租房內藏有偷拍錄影設備的推文引起關注，短短兩天之內該則推文得到超過30萬個「讚」及6萬1000多次轉發，警方表示已主動展開調查，不過並沒有在該推特用戶指控的房子內找到任何錄影設備；即便如此，仍引起廣大網民對Airbnb租房隱私權問題的憂慮。

推特用戶「@foxytaughtyou」日前發布的推文稱：「訂Airbnb要小心！我和朋友最近在費城透過Airbnb訂了一間房，隔天早上起來發現整個房子多達十幾個攝像頭，從浴室到房間每個角落都有，有些攝像頭甚至偽裝成浴室蓮蓬頭，不仔細觀察很難發覺。」

由於這則推文迅速在網上引起熱議，驚動警方迅速展開調查，不過費城警察局發言人回應媒體詢問時表示，並沒有在該名推各用戶指控的房子內找到攝影機；發言人說：「這起案件由本局特殊受害部門(Special Victims Unit)進行調查，承辦員警沒有在房間、浴室或任何地方找到攝像鏡頭。」

對此，Airbnb表示，該公司與房東訂有隱私權保護協議，嚴禁在房內安裝任何形式的錄影設備，若房東要在車道等公共空間架設監視器，也必須在網站上清楚說明；Airbnb說：「本案承辦員警沒有發現任何攝像頭，客人所指控的『蓮蓬頭錄影機』真的只是一顆蓮蓬頭；我們的政策嚴格禁止房東安裝隱藏攝像頭，若有房客投訴，本公司必定會與執法部門合作，協助追究房東責任。」

由於本案經警方偵查已確定屋內沒有非法裝設的攝影機，Airbnb並未透露具體是哪一間房子捲入本案，不過承諾將向這位「@foxytaughtyou」全額退款；「@foxytaughtyou」則沒有回覆任何問題。

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