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全美11座最美圖書館 德拉瓦州威明頓圖書館奪第三

編譯陳韻涵／綜合報導
德拉瓦州位於威明頓市區的威明頓公共圖書館，在全美11座最美圖書館中排名第三。(取材自臉書)
德拉瓦州位於威明頓市區的威明頓公共圖書館，在全美11座最美圖書館中排名第三。(取材自臉書)

位於德拉瓦州威明頓(Wilmington)市區的威明頓公共圖書館，在全美11座最美圖書館中排名第三。

福多爾旅行指南(Fodor's Travel)網站形容威明頓公立圖書館：「遊客映入眼簾的是著名建築師吉騰斯(Alfred Githens)和帝爾頓(Edward Tilton)以新古典主義風格設計的龐大、對稱、白灰色外牆，複雜的固定裝置值得欣賞，包括帶有埃及圖案的紅土陶器門楣，以及狹窄的格子窗櫺。」 

威明頓圖書館不只名列全美最美圖書館之一，也被列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

這棟1922年竣工的建築曾為杜邦企業(DuPont Co.)總部的一部分，坐落羅德尼廣場(Rodney Square)南側，蓄水池遺址如今成為公共空間。

德拉瓦州許多建築都與杜邦家族有關，威明頓公立圖書館也不例外。

館方歷史寫道，皮埃爾‧杜邦(Pierre S. du Pont)領導大興土木與改善服務的行動，不僅捐贈土地，還擔任監督建築設計和資本運動委員會的主席，而杜邦的家族成員數十年來擔任圖書館管理員。

威明頓圖書館曾收藏藝術家魏斯(N.C. Wyeth)1920年所繪的14幅「魯賓遜漂流記」(Robinson Crusoe)，2009年以1040萬元賣出八幅，得款用以整修建築，之後又賣掉兩幅。

這座圖書館不僅擁有豐富的人文歷史、館藏豐碩，也具備與時並進的新銳技術。

館方表示，「書籍總是圖書館的基本服務，新科技帶來的大量訊息形成有趣挑戰，結合傳統圖書館服務與檢索資訊的未來概念。」

鄉村歌壇巨星桃莉巴頓(Dolly Parton)不久前造訪威明頓圖書館，慶祝德拉瓦州通過她推動的「想像圖書館計畫」(Imagination Library)，讓當地家裡有新生兒到五歲以下幼童的家長，都能獲得一本新書。

圖書館 德拉瓦州

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