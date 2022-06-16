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新州駕駛外州違規 議員提案不給開單

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州共和黨州參議員奧斯坎隆提出一項新法案，當外州政府以開立罰單為由，向新州汽車監理委員會尋求駕駛人個資時，委員會不得提供。(取材自推特)
新澤西州共和黨州參議員奧斯坎隆提出一項新法案，當外州政府以開立罰單為由，向新州汽車監理委員會尋求駕駛人個資時，委員會不得提供。(取材自推特)

新澤西州共和黨州參議員奧斯坎隆(Declan O'Scanlon)提出一項新法案，當外州政府以開立罰單為由，向新州汽車監理委員會尋求駕駛人個資時，委員會不得提供；該法案也獲得州議會委員會兩黨支持通過，將進入參議會全體表決，該法案旨在保障新州居民不受到外州的「掠奪性罰款」。

八年前新州議會曾通過為期五年的「闖紅燈自動執法試點計畫」(RLR)，當時新州境內24個城鎮共73處交叉口都被列入計畫試點的範圍；但前新州州長克利斯蒂(Chris Christie)並未簽署續約執行，該計畫就此停擺。

當年奧斯坎隆就曾批評RLR計畫是「掠奪性罰款」，目的是從居民的身上賺錢、而非保護駕駛和行人；奧斯坎隆提出這次的S460法案時，呼籲民眾以當年的RLR計畫為鑒：「目前在別的州看來，RLR計畫只有愈來愈糟。」

如今該案在委員會以四比一的票數通過。該法案的另一位提案人、民主黨籍州參議會議員薩科(Nicholas Sacco)也表示，新州居民不該成為「別州掠奪性開罰系統」的受害者。

先前有南達科他州的居民在鄰近的愛阿華州被開罰168元的超速罰單，南達科他州政府便通過類似的法案保護自家居民；雖然新州議員之前就曾試圖立法，卻因為種種原因未能進入全體投票的程序。

新州最大城市紐瓦克的市長巴拉卡(Ras Baraka)在當年RLR計畫期間，廣設闖紅燈偵測攝影機，他和艾薩克斯郡(Essex)幾名市議員都力挺RLR計畫重啟；但克利斯蒂最後仍不埋單。

新州 南達科他州 新澤西州

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