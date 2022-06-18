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六月「2022廈門人才服務月」158項活動已經啟動

紐約訊
組織部長陳瀋陽
組織部長陳瀋陽

  廈門市日前舉行「2022廈門人才服務月」暨“「鼓勵留學人員來廈創業工作規定」頒佈20周年慶活動啟動儀式，全市各相關單位將在6月份集中開展158項人才主題活動，構建“近悅遠來”的人才生態，服務廣大人才在廈門築夢、逐夢、圓夢。

  去年6月，一首《留廈的歌》全面唱響識才愛才敬才用才的城市主旋律，宜居宜業的人才發展環境吸引越來越多優秀人才來廈成為“城市合夥人”，2021年，廈門全市人才資源總量突破139萬人，獲評2021年度“中國最佳引才城市”、“海創人才吸引力城市”。

  據瞭解，「廈門人才服務月」已舉辦三年，今年廈門人才服務月圍繞“全力構築富有獨特吸引力的人才高地”這一目標，聚焦“強化國際交流、拓寬引才管道、推介人才環境、完善服務機制”四大板塊，發出引育人才、服務人才、禮遇人才的宣言，希望讓更多有用之才高興地來、舒心地留、快樂地工作生活。

  啟動儀式上將重磅發佈“群鷺興廈”人才十大禮包，提出實施“首席科學家扶持項目”、提升“院士專家工作站”建站補貼和博士後安家補貼、設立“廈門人才伯樂獎”、評選優秀人才舉薦大使和優秀人才工作者等十條舉措，既為人才搭好成長階梯，也為人才建好舒適生活圈。

  禮遇人才、崇尚人才，才能使人才與城市深度融合、互相成就。服務月現場專門為市級拔尖人才代表、“雙百計畫”成熟期企業專案集中頒證，提升人才的獲得感和成就感。同時，鐘南山院士領銜的“呼吸醫學人才培訓中心”落地揭牌，10家“市級人才服務驛站建設單位”首次亮相，清華校友三創大賽、廈門軟體園產教融合基地、數位元元人力資源產業園等多個專案也將在現場簽約，助推各類人才企業在廈門沃土上競相成長，進一步營造識才、愛才、敬才、用才的良好環境。

  留廈來，更精彩！「2022廈門人才服務月」邀您共同參與！【文字報導：記者 劉偉】

首批10位廈門海歸創業先鋒頒證儀式。
首批10位廈門海歸創業先鋒頒證儀式。
第十三批“雙百計畫”成熟期企業專案頒證儀式。
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